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琴聲撫慰病友 16歲天才小提琴手蕭道圓柳奇傳遞祝福

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
16歲的克羅埃西亞交響樂團小提琴手蕭道圓（中）專注拉起小提琴，藉由悠揚琴聲傳遞正能量。記者謝進盛／攝影
16歲的克羅埃西亞交響樂團小提琴手蕭道圓（中）專注拉起小提琴，藉由悠揚琴聲傳遞正能量。記者謝進盛／攝影

台南柳營奇美醫院今上午有場另類音樂會，16歲的克羅埃西亞交響樂團小提琴手蕭道圓與20歲青年鋼琴演奏家張宇晴，聯手在醫院大廳辦感恩音樂會，希望透過悠揚琴聲撫慰病友，傳達滿滿正能量。

被譽為「天才小提琴家」的蕭道圓，是台中清水人，6歲學琴，11歲陸續在各大比賽中得獎，15歲前往歐洲克羅埃西亞留學，現在已是克羅埃西亞交響樂團的小提琴獨奏家。

柳營奇美醫院院長黃順賢表示，因緣際會認識到蕭道圓一家人，得知蕭道圓返台想將所學之音樂回饋社會，藉由音樂力量來行善傳愛，在新營文華婦產科院長張兆榮及同仁協助下，安排這場「感恩之道暖你心，琴韻之聲圓柳奇」關懷音樂會。

蕭道圓、張宇晴此次演出曲目包括古典、爵士、民謠等多種音樂風格；如舒伯特「聖母頌」、德弗札克「媽媽教我的歌」等；其中還有一曲「懷念」，紀念去年5月甫辭世的音樂家林榮德，更讓與會者動容，兩人雖然首次合作，但展現絕佳默契，透過多元化曲風為聽眾帶來心靈上的撫慰和喜悅，希望藉由音樂帶給患者力量，努力對抗病魔。

承辦這次音樂會的奇美醫學中心護理部長蕭素秋說，感恩關懷音樂會不僅是對醫護人員的一種肯定，也是提升醫院文化、增強團隊凝聚力一種方式，音樂對病人更是有減輕負面情緒，希望對過年無法返家過節的病人及家屬，傳達愛與祝福。

16歲的克羅埃西亞交響樂團小提琴手蕭道圓（左）與20歲青年鋼琴演奏家張宇晴（右），聯手在柳營奇美醫院大廳辦感恩音樂會，藉由琴聲傳遞正能量。記者謝進盛／攝影
16歲的克羅埃西亞交響樂團小提琴手蕭道圓（左）與20歲青年鋼琴演奏家張宇晴（右），聯手在柳營奇美醫院大廳辦感恩音樂會，藉由琴聲傳遞正能量。記者謝進盛／攝影

交響樂團 克羅埃西亞 音樂會

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