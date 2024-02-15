16年再辦台灣燈會 安平燈區不如2008年？黃偉哲這樣說
台南市政府今天在永華市政中心二樓中庭，舉辦「龍喜利來」新春團拜，市長黃偉哲感謝同仁過去一年辛勞，對於今年台灣燈會及台南400等重頭戲，他期勉大家在新的一年共同努力，繼續為市政提出更好的成果。 其中安平燈會已創下308萬參觀人次，黃偉哲說，有人將安平燈區和2008年台灣燈會相比，是不一樣的。
黃偉哲細數安平燈區從2月3日啟燈以來，已經有306萬人次來參與觀賞；還有他任內第一次舉辦的新營波光節、鹽水的月之美術館等，搭配月津港燈節，也有36萬人次來欣賞，好評非常多；此外，龍崎光節-空山祭到2月18日截止，今年的參觀人數也會破新高。
春節期間安平燈區吸引許多遊客，但也出現批評聲，黃偉哲說，「有人見不得台南好」，主要是有人把現在安平燈區和當年2008年的台灣燈會相比，今年台灣燈會有兩個燈區，在安平燈區有30組作品，台灣燈會有300組作品。因為國家燈會只展15天，從元宵節啟燈到3月10日，其他縣市燈會都舉辦30多天，像台中燈會還有60多天，安平燈區跨春節期間，公務人員犧牲休假，服務返鄉民眾及外地遊客。
黃偉哲表示，過去一年市府同仁非常辛苦，除面對新冠肺炎防疫、流感及登革熱，辦理16年沒有舉辦的全國運動會，及16年沒辦的台灣燈會，目前台灣燈會正在積極地辦理中，很多經驗的傳承很不容易，慰勉大家的辛苦，今年也是台南400，過去的準備是為了現在的呈現。
黃偉哲期勉未來努力把施政品質做出來，許多建設陸續完工，像一區一特色公園目標，都嚴格要求品質；社會住宅年底準備要完工第一戶，今年4月要上梁的小東路社會住宅，明年也會完工，都要做好後續接受登記，入住等的準備。
黃偉哲也對春節年假辛苦值勤的警察、消防、環保、交通、文化、觀光等人員及志工伙伴，表達最高的敬意與謝意，感謝大家在工作崗位上的辛勞付出，讓所有的市民，可以平平安安過個好年，再過幾天，2024台灣燈會高鐵燈區也即將開燈展演，期許市府團隊繼續努力，讓來自全國各地的賞燈遊客，見證台南人的榮耀。
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