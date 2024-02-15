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雲林公務員新春團拜出這招 張麗善：愈在地，愈國際！

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府今以國際創意服裝，結合竹杖健走概念舉辦新春團拜，展現公務員生動活潑的一面。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今以國際創意服裝，結合竹杖健走概念舉辦新春團拜，展現公務員生動活潑的一面。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府今天上午在縣立體育館舉辦新春團拜，縣府一級主管等人以聯合國概念穿搭創意服裝，結合竹杖健走進行活動，場面趣味且響應環保永續；縣長張麗善說，藉今天活潑的休閒運動，展現雲林縣的友善，新的一年「伸出手與世界接軌」，開春首場將於4月在草嶺竹創森基地迎接世界竹博覽會，邀請大家到訪特有竹林景觀及自然資源。

今天大年初六，是公家機關開工的第1天，張麗善一早先率縣府一級主管至斗六市城隍爺廟參拜後，隨即抵達縣立體育館出席新春團拜，她說，縣府在有「金頭腦」之稱的計畫處規畫下，每年團拜主題都不同，今年是國際創意服裝走秀搭配竹杖健走，有別一般舉香拜拜，她認為頗生氣盎然，開春首日就是要活潑，日後延續熱情、專業為民服務。

「新春恭喜！」張麗善說，今年是雲林縣的國際友誼年，本月6日打頭陣邀請菲律賓、日本、聖克里斯多福及尼維斯聯邦等駐台單位外賓參與北港燈會啟燈儀式，展現「愈在地，愈國際」精神；今起縣府加強推廣竹杖健走，舉凡北歐式、日式等健走方式，均適合各年齡層縣民，除落實永續發展，也進而能延緩老化現象。

張麗善表示，俗稱「勇腳棍仔」的竹杖利於健走時平穩身體重心、預防跌倒，使用情況不受時間、場地及氣候限制，其中北歐式健走主要操作為往後推、往前傾，適合年輕族群或體能佳者；日式健走則是往後推、往前走，或平穩竹杖後再往前走，適用全齡，另不倒翁健走最適合長者，可減短其臥床時間。

張麗善說，古坑草嶺石壁竹創森計畫推廣孟宗竹面積約500多公頃，包括規畫石壁地區5條竹林步道，及建設竹林生活教室、休憩及行前解說、體驗活動、用餐及觀景等竹構藝術設施場域，預定4月亮相，可望成為雲林療癒觀光新亮點。

雲林縣政府今以國際創意服裝，結合竹杖健走概念舉辦新春團拜，展現公務員生動活潑的一面。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今以國際創意服裝，結合竹杖健走概念舉辦新春團拜，展現公務員生動活潑的一面。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今以國際創意服裝，結合竹杖健走概念舉辦新春團拜，展現公務員生動活潑的一面。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今以國際創意服裝，結合竹杖健走概念舉辦新春團拜，展現公務員生動活潑的一面。記者陳苡葳／攝影
2024年是雲林縣「國際友誼年」，縣長張麗善強調「愈在地，愈國際」，將永續發展概念結合竹杖健走宣揚新一年的施政方向。記者陳苡葳／攝影
2024年是雲林縣「國際友誼年」，縣長張麗善強調「愈在地，愈國際」，將永續發展概念結合竹杖健走宣揚新一年的施政方向。記者陳苡葳／攝影

健走 張麗善 雲林

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