影／台南市議會民進黨團三長交接 增加2幹部年輕化成主流

台南市議會民進黨團今天舉行三長交匄，新卸任總召集人、副總召集人及幹事長等幹部改選，經民進黨團黨團內議員協調後，一致同意由曾文區議員陳秋宏為新任總召，擔負起議會民進黨團總召集人重任，兩位副召分別為李啟維及蔡麗青，幹事長周嘉韋議員、三位發言人林依婷、陳皇宇及謝舒凡，今年2024正值台南400，民進黨團展現跨世代、跨領域合作，共同為市民打造更好的台南。

台南市長黃偉哲和市府局處長、議會新任祕書長顏昇祺、民進黨台南市黨部主委潘新傳等均到場觀禮；卸任總召郭鴻儀表示，去年黨團章程做了修正，多了一位副總召及發言人，新的黨團幹部，除總召陳秋宏、副總召李啟維，其他都是新任議員，象徵一代接一代一棒接一棒，黨團有新的力量，今年2024總統大選前市長未來的賴清德總統順利完成任務。未來交棒給新的黨團，繼續努力和台南市政府合作，打下更好的基礎，尤其台南400是非常重要，希望市府和民進黨團好好做一個結合。

新任總召陳秋宏表示陳秋宏指出，台南市議會第4屆市議員民進黨團佔有29席，為台南市議會最大黨團，為了讓更多新世代議員能夠共同參與黨團運作，此次會議除了改選外，更修改民進黨團組織章程，其中包括新增一位副召及一位發言人。

陳秋宏說，成員經過大家共同討論不分派系、不分男女、溪南溪北均衡，照顧到台南市每一個角落，未來要把台南溪南溪北或山區海邊都有代言人，為黨團發聲，為市政協助，去年總預算風風雨雨也通過了，希望新團隊可以更諧合幫助市府在未來一年中所有市政推動預算審查都能順利。