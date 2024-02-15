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春燕來了！嘉義市人口近10年首度成長 龍年到黃敏惠催生

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府及國稅局嘉義市分局舉辦各界春節團拜，逢龍年，為解決生育率低的國安問題，特別安排榮光幼兒園小朋友跳舞，希望重現龍年生龍子龍女盛況。記者魯永明／攝影
嘉市府及國稅局嘉義市分局舉辦各界春節團拜，逢龍年，為解決生育率低的國安問題，特別安排榮光幼兒園小朋友跳舞，希望重現龍年生龍子龍女盛況。記者魯永明／攝影

龍年到，生龍子龍女是國人結婚傳統心願，內政部人口統計，嘉義市人口數近10年來首度出現正成長，去年人口26萬3584人，僅較前年增加66人，是自2014以來人口數與前1年相較，首度出現正成長，新春開工，人口止跌回升，讓人振奮。

市府民政處長林家緯說，人口出生人數雖仍少於死亡人數，但新冠疫情解封，疫情期間，許多定居海外市民無法返嘉，被遷出戶籍，疫情解封國境開放，人口遷入，遷入人數多於遷出，加上湖子內區段徵收地區開發，帶來人口成長，申請建造執照戶數3248戶、已申請使用執照2051戶，較2年前增加近800戶，還有許多年輕人返鄉定居就業。

去年嘉義市出生1211人（較前年增加9人）、死亡2373人（較前年減少1人），自然增加人口仍為負數，但去年遷入人口1萬1497人、遷出9675人，淨遷徙人口增加1822人，人口正成長。

社會處說，全國婦女生育率2022年低至0.87人，嬰兒數14萬人，為提升生育率，嘉市去年生育津貼從1萬4000元提高為2萬2000元，領先全國，推出提供育兒照顧喘息服務，由市府與育齡家庭一起養育子女，提供產前產後的優質服務及公托增設，建構友善育兒環境，讓青年安心生養。

內政部戶政司人口統計，嘉市2022年出生1186名，去年1223名，較前年增加37名，市府將持續精進各項友善育兒措施，除鼓勵婚育，為因應超高齡社會，啟動「樂齡勇壯城」，透過「全嘉都是作家」系列活動，橘世代生涯發展中心、大齡圓夢、長青園等計畫及設施，帶領50歲以上勇壯族圓夢、享受精彩第3人生，建構願生、能養、樂齡、勇壯新嘉義。

嘉市府及國稅局嘉義市分局舉辦各界春節團拜，逢龍年，為解決生育率低的國安問題，特別安排榮光幼兒園小朋友跳舞，希望重現龍年生龍子龍女盛況。記者魯永明／攝影
嘉市府及國稅局嘉義市分局舉辦各界春節團拜，逢龍年，為解決生育率低的國安問題，特別安排榮光幼兒園小朋友跳舞，希望重現龍年生龍子龍女盛況。記者魯永明／攝影

嘉義 生育 疫情

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