春燕來了！嘉義市人口近10年首度成長 龍年到黃敏惠催生

龍年到，生龍子龍女是國人結婚傳統心願，內政部人口統計，嘉義市人口數近10年來首度出現正成長，去年人口26萬3584人，僅較前年增加66人，是自2014以來人口數與前1年相較，首度出現正成長，新春開工，人口止跌回升，讓人振奮。

市府民政處長林家緯說，人口出生人數雖仍少於死亡人數，但新冠疫情解封，疫情期間，許多定居海外市民無法返嘉，被遷出戶籍，疫情解封國境開放，人口遷入，遷入人數多於遷出，加上湖子內區段徵收地區開發，帶來人口成長，申請建造執照戶數3248戶、已申請使用執照2051戶，較2年前增加近800戶，還有許多年輕人返鄉定居就業。

去年嘉義市出生1211人（較前年增加9人）、死亡2373人（較前年減少1人），自然增加人口仍為負數，但去年遷入人口1萬1497人、遷出9675人，淨遷徙人口增加1822人，人口正成長。

社會處說，全國婦女生育率2022年低至0.87人，嬰兒數14萬人，為提升生育率，嘉市去年生育津貼從1萬4000元提高為2萬2000元，領先全國，推出提供育兒照顧喘息服務，由市府與育齡家庭一起養育子女，提供產前產後的優質服務及公托增設，建構友善育兒環境，讓青年安心生養。