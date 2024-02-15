影／春節開工團拜嘉義市府準備4種零嘴 黃敏惠許2心願
嘉義市政府及南區國稅局嘉義市分局上午在市府中庭，舉辦各界春節團拜，逢龍年，為解決生育率低的國安問題，特別安排榮光幼兒園小朋友跳舞，希望重現龍年生龍子龍女盛況，桌上放著象徵早生貴子紅棗、花生、桂圓、蓮子等零嘴，市長黃敏惠「催婚、催生」，期許適婚男女結婚、生育。
團拜前，太子活動企劃館舞龍 (LED龍)表演，好運「龍」來，黃敏惠帶領副市長林瑞彥、秘書長陳永豐及局處長，與國稅局嘉市分局長黃昭月、多位議員、機關團體代表及里長、學校校長等齊聚，互道新年恭喜。
黃敏惠說，嘉義人有情、有義、「骨力」，新春開工，大家團結一起團拜，感謝太子活動企劃館舞龍，帶給大家「龍」光煥發，龍年新冠疫情解封，舞龍求國泰民安，為解決生育率低國安問題，邀請榮光幼兒園小朋友跳舞，希望重現龍年生龍子龍女盛況。
桌上放置象徵早生貴子的紅棗、花生、桂圓、蓮子等乾果，催婚、催生，期望提升生育率。今年「甲辰龍」，期勉市府團隊秉持龍馬精神，攜手為市政打拚，掌握先機，打造幸福進行式成為嘉義未來市。
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