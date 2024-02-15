快訊

影／逢甲商圈暗夜傳槍響！男遭3名歹徒持電擊棒攻擊 警開12槍救人畫面曝光

龍年開紅盤！台股躍騰568點站上18,600點 台積電開盤勁揚63元站上7字頭

恭喜！熊熊大年初一迎愛女出生 醫師讚「很漂亮」

南市府新春團拜 黃偉哲：全力辦好2024台灣燈會

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府今上午在新營民治市政中心舉辦新春團拜，市長黃偉哲（右四）等人向市府同仁拜年。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在新營民治市政中心舉辦新春團拜，市長黃偉哲（右四）等人向市府同仁拜年。記者謝進盛／攝影

初六上班日，台南市政府今上午在新營民治市政中心舉辦「龍喜利來」新春團拜，對於2024台灣燈會高鐵燈區即將開燈展演，黃偉哲期許市府團隊繼續努力，讓來自全國各地的賞燈遊客，見證台南人的榮耀。

市府秘書處在團拜現場南瀛堂以「龍喜利來」為布置主題外，更帶入台南400設計元素，巧妙地將橘子妝點成「2024 TAINAN 400」字樣，現場並由台南民族管弦樂團帶來多首春節熱鬧喜氣樂曲，活動在熱絡相互道賀聲中，圓滿結束。

包括立委賴惠員、市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳等人也出席，黃偉哲說，今年全市各地都分別舉辦燈節活動，包括月津港燈節、龍崎空山祭、左鎮燈節、新營波光節，以及2024台灣燈會安平燈區等等，各地湧現觀光人潮，在同仁努力下，提供高品質觀賞環境，足以證明台南是全國觀光勝地的第一招牌

黃偉哲春節年假辛苦值勤的警察、消防、環保、交通、文化、觀光等人員及志工伙伴，表達最高敬意與謝意，感謝大家在工作崗位上辛勞付出，讓所有市民可以平平安安過個好年。

黃表示，日前美國有線電視新聞網（CNN）羅列出2024年全球最值得造訪的24個城市中，台南市代表台灣，躍上國際版面，是台灣唯一一個入榜的城市。除正在舉辦的眾多燈節之外，再過幾天，2024台灣燈會高鐵燈區將開燈展演，期許市府團隊繼續努力，讓來自全國各地的賞燈遊客，見證台南人的榮耀。以良好服務態度，提供更便利市政服務。

台南市政府今上午在新營民治市政中心舉辦新春團拜，現場貼心用茂谷柑、糖果、餅乾等排列成「2024 TAINAN 400」字樣，相當吸睛。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在新營民治市政中心舉辦新春團拜，現場貼心用茂谷柑、糖果、餅乾等排列成「2024 TAINAN 400」字樣，相當吸睛。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在新營民治市政中心舉辦新春團拜，邀請台南市立民族管弦樂團演奏。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在新營民治市政中心舉辦新春團拜，邀請台南市立民族管弦樂團演奏。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在新營民治市政中心舉辦新春團拜，市長黃偉哲（右四）等人向市府同仁拜年。記者謝進盛／攝影
台南市政府今上午在新營民治市政中心舉辦新春團拜，市長黃偉哲（右四）等人向市府同仁拜年。記者謝進盛／攝影
初六上班日，台南市政府今上午在新營民治市政中心舉辦新春團拜，市長黃偉哲（右四）等人向市府同仁拜年。記者謝進盛／攝影
初六上班日，台南市政府今上午在新營民治市政中心舉辦新春團拜，市長黃偉哲（右四）等人向市府同仁拜年。記者謝進盛／攝影

台南 台灣燈會 黃偉哲

延伸閱讀

西洋情人節黃偉哲與林襄逛燈區 台南運河邊瀰漫浪漫

黃偉哲到國華街商圈發50元快閃券 提醒不能當紅包存起來

「我最近好像變重了 因為心裡多了你」 情人節黃偉哲放閃

黃偉哲除夕祈福發紅包 不忘邀民眾來台南看花賞燈

相關新聞

北港無人機助交管 嘉市夜市春節爆棚

雲林縣春節的遊客超過8成到寺廟祈福，經推估北港市區每天湧入逾20萬人次，警方首次透過無人機掌握車流，遠端即時操控北港路口...

南市府新春團拜 黃偉哲：全力辦好2024台灣燈會

初六上班日，台南市政府今上午在新營民治市政中心舉辦「龍喜利來」新春團拜，對於2024台灣燈會高鐵燈區即將開燈展演，黃偉哲...

春節嘉義文財殿人潮爆滿 過平安橋、借發財金人數創新高

嘉義市文財殿是文財神開基祖廟，龍年春節昨天結束，廟方統計，5天過平安橋人數1萬7千人；借發財金逾8千人，只有一半4千多人...

台灣燈會主燈完成 民眾搶觀看

春節連假期間，台南各景點、商圈、寺廟人數總計超過800萬人次，台灣燈會安平燈區截至前晚吸引280萬多人次，而在高鐵燈區的...

東石永靈宮建醮 信徒自製龍鳳船

嘉義縣東石鄉永靈宮建廟約有200年歷史，先民為躲避二戰砲火向神明祈求平安，2021年舉辦大典還願，當時神明指示甲辰年要再...

西洋情人節黃偉哲與林襄逛燈區 台南運河邊瀰漫浪漫

今天是西洋情人節，台南運河邊的「河光往事」科技藝術燈區也成為台灣燈會的焦點，市長黃偉哲晚間與啦啦隊女神林襄、張雅涵、李芷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。