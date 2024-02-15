南市府新春團拜 黃偉哲：全力辦好2024台灣燈會

初六上班日，台南市政府今上午在新營民治市政中心舉辦「龍喜利來」新春團拜，對於2024台灣燈會高鐵燈區即將開燈展演，黃偉哲期許市府團隊繼續努力，讓來自全國各地的賞燈遊客，見證台南人的榮耀。

市府秘書處在團拜現場南瀛堂以「龍喜利來」為布置主題外，更帶入台南400設計元素，巧妙地將橘子妝點成「2024 TAINAN 400」字樣，現場並由台南民族管弦樂團帶來多首春節熱鬧喜氣樂曲，活動在熱絡相互道賀聲中，圓滿結束。

包括立委賴惠員、市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳等人也出席，黃偉哲說，今年全市各地都分別舉辦燈節活動，包括月津港燈節、龍崎空山祭、左鎮燈節、新營波光節，以及2024台灣燈會安平燈區等等，各地湧現觀光人潮，在同仁努力下，提供高品質觀賞環境，足以證明台南是全國觀光勝地的第一招牌

黃偉哲春節年假辛苦值勤的警察、消防、環保、交通、文化、觀光等人員及志工伙伴，表達最高敬意與謝意，感謝大家在工作崗位上辛勞付出，讓所有市民可以平平安安過個好年。