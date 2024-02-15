春節嘉義文財殿人潮爆滿 過平安橋、借發財金人數創新高

嘉義市文財殿是文財神開基祖廟，龍年春節昨天結束，廟方統計，5天過平安橋人數1萬7千人；借發財金逾8千人，只有一半4千多人如願，借到600元發財金；廟方免費提供平安圓、齋麵逾4千斤，信眾人數及發財金等都創新高。

每年過年各地財神廟人潮爆滿，文財殿供奉的金孔雀，全台獨一無二，吸引民眾「換水錢」補財庫，祈求新的一年財神關照、荷包滿滿。

文財殿總幹事林天河說，迎接春節民俗宗教活動，除夕開廟門搶頭香，還有祈借發財金，去年借發財金吸引約8千人擲筊，因須擲出2 次聖筊才能借，共4276人借到發財金，比前年3800人多近500人，今年借發財金逾8千人，只有一半4千多人如願。

去年借發財金至今還有400多人未還，還發財金信眾，未再出現萬元以上大筆，顯示經濟景氣不如預期。除夕夜子時開廟門搶頭香，發送880名龍年金聖孔雀紀念幣，前16名贈送龍年財神爺錢母。

過年活動年初五圓滿落幕，今年是疫情解封後頭一次過年，信眾會比過去多，法師加持祝福過七星平安橋活動，去年春節逾萬人走平安橋，今年有1萬7千人，春節免費發放平安圓、齋，廟方烹煮逾4000斤，還有捐血活動。