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東石永靈宮建醮 信徒自製龍鳳船

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣東石鄉永靈宮三朝圓醮大典將登場，有信徒用紙製作精美的龍鳳船。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉永靈宮三朝圓醮大典將登場，有信徒用紙製作精美的龍鳳船。記者黃于凡／攝影

嘉義縣東石鄉永靈宮建廟約有200年歷史，先民為躲避二戰砲火向神明祈求平安，2021年舉辦大典還願，當時神明指示甲辰年要再辦圓醮大典，廟方今年將盛大舉辦，還結合元宵節辦燈光秀，26日典禮當天預計有1萬3800桌普度桌，更有信徒用紙製作大型的精緻龍鳳船，為圓醮大典添風采。

永靈宮建醮委員會副主委陳建明說，1940年先民在二戰時祈願希望讓船仔頭村躲過美軍轟炸，這個還願念頭一直在祖先心中，時隔80年受神明囑託在2021辛丑年還願，舉辦三朝清醮大典，當時神明指示「辛丑之圓先祖願，甲辰之年夢已成，同已齊心艱苦路，終來不惜辛寒來」。

陳建明指出，2021辛丑年三朝清醮是為了圓先民祖先的心願，而神明再指示2024甲辰年要舉辦三朝圓醮，則是希望「為後代子孫積善、種植福田」，3年內要做兩次醮時間很短，通力合作呈現完美儀式。

信徒蔡金花說，收到李府千歲指示要做龍鳳船，雖然沒做過紙藝品，但買書自學、也找來家人幫忙，還尋獲難以採買的特殊紙張，耗時2個月做出兩艘龍鳳船，完成後感覺身體變得很輕鬆、神清氣爽。

陳建明也說，全村從大年初七開始吃素，24日到28日醮期最後5天會辦燈光秀，25日還有煙火秀，26至28日建醮科儀，並在最後1天燒化龍鳳船。

二戰 建醮 神明

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