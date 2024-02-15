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台灣燈會主燈完成 民眾搶觀看

聯合報／ 記者鄭惠仁李文德／連線報導
台灣燈會在高鐵燈區的主燈「龍來台灣」已組裝完成，不少民眾經過都會多停留一下，搶先欣賞。記者李文德／攝影
台灣燈會在高鐵燈區的主燈「龍來台灣」已組裝完成，不少民眾經過都會多停留一下，搶先欣賞。記者李文德／攝影

春節連假期間，台南各景點、商圈、寺廟人數總計超過800萬人次，台灣燈會安平燈區截至前晚吸引280萬多人次，而在高鐵燈區的主燈「龍來台南」已吊掛組裝完成、下周六啟燈，正進行展演測試，吸引許多民眾搶先目睹。

南市交通局指出，高鐵燈區周邊設26公頃的停車場，接駁車會視情況機動性發車。

許多外縣市民眾利用到台南賞燈，也順道至古蹟、景點及商圈品嘗美食。觀旅局表示，燈會帶起的效應讓今年觀光人數大增，隨著高鐵燈區即將開展，人潮會愈來愈多。

高鐵燈區有主展區、城里有光展區、綠能燈區3大展區，占地近28公頃，近日不少民眾經過主燈區前，駐足欣賞、遠遠地拿起手機搶先拍照。市府表示，運用太陽能儲能系統加入主燈光源控制，成為史上最節能主燈，不過仍是施工場域，籲勿擅入工區。

市府規畫高鐵燈區周遭設雙向汽車禁行區、行人徒步區等，除了原有收費停車場外，還在大武路一段附近設大停車場，可容大型車200輛、小型車5692輛，機車則是燈區周遭另設有免費停車場共可容納超過1萬輛，且有2條免費接駁車能直達燈區，尖峰時段班距約2至5分鐘1班。

交通局指出，接駁車屆時會視現場候車情況機動性發車，如果人車湧入，依照實際狀況與警局協調，看哪邊需要加強交通管制。

停車場 台南 高鐵

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