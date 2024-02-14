南市1400個微感器全天候監控 年後開工不防備倒大楣

連假期間許多工廠製程及空汙防制設備沒運作，若未做好設備檢查而貿然開工，易出狀況而造成空汙受罰，台南市環保局提醒，必須落實設備檢查，避免防制設施未有效或未運作產生汙染，衍生民眾陳情。目前搭配全市空氣品質微型感測器監控全市空品，並派員稽巡查，沒有僥倖的空間。

環保局指出，全市現有1400個空氣品質微型感測器，全天候監控空品，一旦出現高值數據，就會透過環保局建立的21個「工業區自主管理LINE群組」發送通知，提醒各工廠落實污染防制設備操作維護；如持續高值未減，即透過感測器布建的附屬設施風向風速計數據溯源，找出可疑汙染源後查核，打擊不法排放。

環保局表示，工廠設備一段時間未運作，易造成零件失能、鬆脫、故障，年後開工時，應落實各設備運作前的檢查及運作時的確認，避免設備故障、或操作值偏離等問題，運作前檢查事項包括設備槽體有無破損、管線連接狀況、空汙防制設備耗材使用量等，運作時確認事項包含廢氣流動、集氣效果、防制設備參數等。

環保局長許仁澤提醒，秋冬空品不良季節期間，裁罰金額相對加重，經稽查發現不符者，將處以10萬元以上至2千萬元以下罰鍰。