迎接台南400及2024台灣燈會 南市多管齊下改善運河水質

台南市政府水利局投入運河周遭環境改善；水利局說，推動汙染水下水道系統及汙水截流工程，目前安平運河集水區用戶接管率已達7成，再透過運河週邊5處截流站及34處雨水箱涵與側溝截流設施攔截民生汙水至安平水資源回收中心處理，已為安平運河杜絕9成汙染來源。

水利局指出，為迎接「台南400」系列盛會及2024台灣燈會在台南，包括削減排入運河的民生汙水，為進一步改善運河水質，去年10月起針對運河北岸望月橋至承天橋，餐飲業者等廢水沿側溝流入運河地區納入汙水下水道工程辦理截流，以根除汙染源，並將視水質改善成果向中央爭取經費辦理底泥清淤等工程。

水利局進一步指出，民國91年至98年間，透過運河底泥清淤作業，迄今已移除約40萬噸底泥，避免底泥發臭。

此外，為加速改善運河水質，水利局於110年向環保署爭取330萬元經費在民生截流站設置10台「微氣泡溶氧系統」，藉由提高運河溶氧改善水質，強化其自淨能力。自曝氣系統正式運轉起，其系統周圍幾乎無缺氧情形，30公尺內溶氧可達3 mg/L以上，且曝氣時會吸引魚群聚集現象，提供生物良好棲息地及魚庇環境。去年8月在中正截流站另增設10組曝氣設備，運河周邊目前有20組曝氣系統加強運河溶氧改善水質。