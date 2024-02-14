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新春限定「陸域版」黃色小鴨在麥寮 新春變「花鄉」 花期只到這天
高雄愛河灣有黃色小鴨，雲林縣麥寮鄉興華村最近也出現一隻「陸域版」黃色小鴨且是新春限定，今天最後一天展示，民眾趁年假尾聲趕緊拍照留念；另，距離2.8公里、約5分鐘車程的鎮東宮對面也有一處炮仗花花廊，橘黃色花朵爭奇鬥豔，大批親子遊客慕名而至，花期預計至3月初，鄉公所邀請民眾把握機會賞花。
興華村長蔡明宏說，因為家中小孩很喜歡黃色小鴨，自家人籌措5萬多元購置黃色小鴨充氣玩偶，擺在興華運動公園旁一處粉紅色波斯菊花田中展示，不僅自家人看了開心，也開放一般民眾下田拍照，7天以來已超過上千遊客到訪。
來自台中的陳姓民眾今天準備收假北返，趁假期尾聲拍照，她說，這次年假沒有安排南下旅遊，無法到高雄欣賞黃色小鴨，但能在故鄉看到，至少已圓小小心願。
麥寮鄉代理鄉長邱良閱表示，興華村的粉紅色波斯菊花田面積約3分多，由公所農經課補助種子，鼓勵社區、農民於農田休耕時栽種，花期進入尾聲，而大受歡迎的炮仗花花廊也是今年首次試辦，花期約到3月上旬。
邱良閱說，雖然年假將屆，不過民眾仍可把握周末好天氣賞花，公所未來還會再找尋適合的花種，擴大賞花區域。另鄉內還有城鄉運動公園的黃金麥浪田、鎮南宮前三角公園的星光花廊燈瀑，及麥寮拱範宮前的游龍添燈等景點，均是出遊好選擇。
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