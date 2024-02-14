快訊

影／彰化百年古剎抽出國運下籤：龍虎相交在門前、黃金忽然變成鐵

PLG／情人節分手！林冠綸交出攻城獅總教練兵符

影／恆春沙灘車驚傳遊客翻車殞命 6好友墾丁年假變了調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林北港春節每天湧逾20萬香客 交通管制將持續到元宵

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣春節期間湧入大量遊客，又以北港朝天宮、武德宮最多，縣警局透過空拍機掌握車流。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣春節期間湧入大量遊客，又以北港朝天宮、武德宮最多，縣警局透過空拍機掌握車流。圖／雲林縣警察局提供

雲林縣北港朝天宮、武德宮春節走春人潮多，北港市區每天湧入逾20萬遊客，雲林縣府、縣警局除實施交通管制，並首次在春節期間透過無人機從高空掌握車流，遠端即時操作路口交通號誌疏運，減少民眾塞車時間，交通管制將持續到元宵節。

國人春節喜歡到寺廟祈福，北港朝天宮、武德宮春節期間吸引大批遊客湧入北港市區，縣警局推估每天遊客逾20萬人，尤其中午過後北港大橋及華勝、華南路段易壅塞，北辰派出所到朝天宮平常車程約5至10分鐘，春節約30分鐘。

雲林縣警局長李建民表示，今年首度在春節期間出動無人機從高空掌握市區整體車流狀況，並以智慧交通中心遠端操作路口交通號誌，以利現場員警指揮疏導並引導過境車流提早改道走媽祖大橋，減少車流壅塞時間。

李建民表示，因應春節寺廟走春及北港燈會人潮，預估到元宵節人潮、車流仍多，朝天宮周邊巷道白天改為徒步區，將持續管制到元宵節，另華勝、華南路段及北港大橋為春節易壅塞地雷路段，建議沒有要到朝天宮或北港市區的車輛提早改道。

雲林縣春節期間湧入大量遊客，又以北港朝天宮、武德宮最多，縣警局透過空拍機掌握車流。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣春節期間湧入大量遊客，又以北港朝天宮、武德宮最多，縣警局透過空拍機掌握車流。圖／雲林縣警察局提供

春節 農曆過年 龍年

延伸閱讀

春節人氣夯 月津港燈節、新營波光節遊客破36萬次

影／桃園春節深夜煙火狂炸 民怨擾清夢 議員促規畫特定區

春節吃太肥？日女沒運動僅調整飲食「一年瘦11公斤」 穿衣XL變M號

春節大魚大肉 恐使「過年病」纏身…出現4症狀要小心

相關新聞

台灣燈會安平燈區236萬人次造訪 情人節邀戀人浪漫放閃

「2024台灣燈會在台南」安平燈區3日熱鬧開展，短短10天即吸引236萬人次參觀，昨（大年初三）達47萬8千餘人，創下開...

新春限定「陸域版」黃色小鴨在麥寮 新春變「花鄉」 花期只到這天

高雄愛河灣有黃色小鴨，雲林縣麥寮鄉興華村最近也出現一隻「陸域版」黃色小鴨且是新春限定，今天最後一天展示，民眾趁年假尾聲趕...

南科帶動 台南善化興華市地重劃 再添3.71公頃住宅用地

南科園區持續發展，從業人口已突破9萬人，加上親屬同住等情形，帶動周邊善化、新市等行政區人口成長及住宅需求，位處善化精華區...

雲林北港春節每天湧逾20萬香客 交通管制將持續到元宵

雲林縣北港朝天宮、武德宮春節走春人潮多，北港市區每天湧入逾20萬遊客，雲林縣府、縣警局除實施交通管制，並首次在春節期間透...

春節人氣夯 月津港燈節、新營波光節遊客破36萬次

春節人氣夯，台南鹽水月津港燈節、新營波光節春節連假累積遊客突破36萬次，兩大燈會展期至3月3日，主辦單位邀請遊客把握機會...

台灣燈會主展區224啟燈 主燈「龍來台灣」完成組裝 民眾搶先觀賞

2024台灣燈會在台南高鐵燈區下周六啟燈，燈會主燈「龍來台南」也趕在農曆年節前吊掛組裝完成，展開一系列燈光及展演測試，此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。