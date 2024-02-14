雲林北港春節每天湧逾20萬香客 交通管制將持續到元宵

雲林縣北港朝天宮、武德宮春節走春人潮多，北港市區每天湧入逾20萬遊客，雲林縣府、縣警局除實施交通管制，並首次在春節期間透過無人機從高空掌握車流，遠端即時操作路口交通號誌疏運，減少民眾塞車時間，交通管制將持續到元宵節。

國人春節喜歡到寺廟祈福，北港朝天宮、武德宮春節期間吸引大批遊客湧入北港市區，縣警局推估每天遊客逾20萬人，尤其中午過後北港大橋及華勝、華南路段易壅塞，北辰派出所到朝天宮平常車程約5至10分鐘，春節約30分鐘。

雲林縣警局長李建民表示，今年首度在春節期間出動無人機從高空掌握市區整體車流狀況，並以智慧交通中心遠端操作路口交通號誌，以利現場員警指揮疏導並引導過境車流提早改道走媽祖大橋，減少車流壅塞時間。