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親子走春好去處 一探台南消防史料館古蹟風貌

中央社／ 台北14日電
台南市消防局史料館有近百年歷史，珍藏日治時期消防衣（圖），當時消防員著裝出勤前還要先潑水，以增加防火性能。（台南市消防局提供）
台南市消防局史料館有近百年歷史，珍藏日治時期消防衣（圖），當時消防員著裝出勤前還要先潑水，以增加防火性能。（台南市消防局提供）

台南市市定古蹟消防局史料館有近百年歷史，堪稱台南消防史活字典，不但擁有豐富史料，也是少有保存原日治時期消防設施之處，相當適合親子走春且可寓教於樂。

內政部消防署推薦的親子走春景點，非位於台南市中西區中正路上的史料館莫屬，這也是台灣第一個公家消防隊設立之處。

台南市消防局緊急救護科股長謝國豐告訴中央社記者，取名史料館而非博物館是因為「歷史的起源從這邊開始」，日治時期為慶祝日本昭和天皇登基，所以在此興建6層樓高的火警瞭望台，具防震設計，為當時市區內最高的建築。

另外，1937年又在塔的兩側增建「合同廳舍」（警、消聯合辦公處所），1938年再擴大腹地。

謝國豐說，此處於1998年被台南市政府指定為市定古蹟，為台灣少數保存完整且還在使用的日治時期消防設施建物；2018年將部分空間活化轉型成史料館，述說消防歷史故事和當代防災知識。

走進史料館後猶如穿越古代時光門，館內珍藏陳列日治時期的消防衣，當時消防員著裝出勤前還要先潑水，以增加防火性能；還有滅火用的人工打水消防幫浦、古早消防車、消防滑竿和塔樓消防鐘等歷史文物。

謝國豐指出，日治時期的消防組織和滅火設備都是從民間自主發起，組員全為日本人，直到1928年才轉由政府接手；在中日戰爆發後，1943年起開放台籍青年報考消防員。

牆面上的消防史料照片從黑白到彩色，意味著消防歷史的演進，同時也記載消防先驅住吉秀松的故事，以及歷年來的重大消防事件，帶參觀民眾一起走過這條消防歷史長河。

史料館採自由入館免費參觀，謝國豐說，春節期間對外開放參觀日為2月8日、13日和14日（上午10時至下午4時），且有消防局人員或志工帶領參觀，因今年適逢台南建城400年，館內還提供民眾體驗穿戴消防裝備，讓大家感同身受打火英雄執勤時的辛苦。

台南市消防局史料館具近百年歷史，堪稱台南消防史活字典，擁有豐富史料，也是少有保存原日治時期消防設施之處，相當適合親子走春。（台南市消防局提供）
台南市消防局史料館具近百年歷史，堪稱台南消防史活字典，擁有豐富史料，也是少有保存原日治時期消防設施之處，相當適合親子走春。（台南市消防局提供）

台南 日治時期 消防員

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