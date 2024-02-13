北港朝天宮國運籤出爐 董事長：年初不錯中秋後恐生變

雲林北港朝天宮昨晚抽公籤，由董事長蔡咏鍀抽出代表國運的港運籤，他表示，今年抽出來的籤暗示現在看起來都不錯，但是中秋後可能生變，各行各業要謹慎思考，懂得變通。

朝天宮昨晚抽公籤，其中港運籤影射國運，抽到己丑籤，籤文「綠柳蒼蒼正當時 ，任君此去作乾坤。花果結實無殘謝，福祿自有慶家門。」籤詩典故是「董永遇仙」。

廟方解釋，該籤意指現在的時運將告一段落，所以應該另謀出路，所謂山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村。改變不見得是壞事，勇敢向前行，或許可另創一番新的局面。

蔡咏鍀表示，港運籤如果好，全國都會好，今年抽出來的六支籤看起來都差不多，現在看起來不錯，但年中過後應該會有變化，以水路來看，農曆中秋過後可能水情會不好，如果種水稻，下半年可以種別的，要懂得變通，各行各業都要自己思考、變通。

朝天宮人口籤是乙未籤「花開結子一半枯，可惜今年爾虛度。漸漸日落西山去，勸君不用向前途。」廟方解釋指今年年初運勢還不錯，但凡事要慎防樂極生悲，因此聖母提醒大家，在順風順水之際，要慎防損失。一半枯，雖然有一半因損失而難以挽回，但還有一半還完好，令人稍感安慰。

水路抽到甲午籤「風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪。凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。」廟方解釋，年初應該風調雨順，但中秋過後，尤其是農曆九月初，會有很大的轉變，應慎防。

五穀抽到己百籤「此事何須用心機，前途變怪自然知。看看此去得和合，漸漸脫出見太平。」廟方解釋，整個農作未來應該有所變化，不能讓人稱心如意。必須改弦易轍，另謀出路。

六畜抽到辛已籤「花開今已結成果，富貴榮華終到老。君子小人相會合，萬事清吉莫煩惱。」廟方解釋，代表六畜運勢正好。但戲齣出現白虎關，須慎防。