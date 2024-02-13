台南春節美食市集稽查 2成價格、產地不明當場輔導改善

龍年春節期間，台南市府等相關局處為讓市民及海內外遊客都能盡情在台南品嘗美食，感受台灣燈會之美，2月10日（初一）、2月12日（初三）分赴鹿耳門聖母廟、安平老街及安平燈區美食市集聯合稽查，約2成攤商價格漏未標示或標示不清，使用豬肉原料未標示產地，當場輔導改善。

台南市府春節聯合稽查不打烊，法制處消保官於2月10日會同衛生局至安南區鹿耳門聖母廟，向市集攤商查核宣導，2月12日則會同經濟發展局、衛生局、觀光旅遊局、市場處等局處，前往安平老街及2024台灣燈會「安平燈區」美食市集稽查。

法制處表示，輔導攤商明確標示食（商）品產地、價格、計價方式等相關資訊，並查核食品安全衛生與環境整潔。

經查核結果，鹿耳門聖母廟內外約有115家攤商，8成皆自主管理主動標示價格，唯有2成漏未標示或標示不清，皆已現場輔導改善完成，另使用豬肉原料的食品攤商少部分未標示產地，經衛生局當場輔導明確標示產地並改善完成。

此外，最知名安平老街市集是春節期間觀光客必訪景點，歷年來經市府持續查核宣導，9成5攤鋪皆有完整標示，極少數攤商雖有標示不清之處，但經稽查要求已立即改善。

至於安平燈區美食市集約有50家攤商，繼2月2日開燈日查核後，昨日稽查僅1新增攤位未符合標示規定，已輔導現場改善完成。

法制處指出，「台南400」活動將陸續展開，2024台灣燈會「高鐵燈區」也將於24日揭開序幕，高鐵燈區美食市集23日也將試營運，為迎接大量遊客造訪台南，並對台南良好的觀光品質留下好印象，商家應資訊透明，童叟無欺，誠實交易，只有維護消費者權益，才是建立自身良好商譽，創造更多商機，達到雙贏的局面。