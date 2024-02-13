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賴清德雲林斗六發紅包 2千個不夠發500人失望離去

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
副總統賴清德今天到雲林斗六新興宮發放新年紅包，民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
副總統賴清德今天到雲林斗六新興宮發放新年紅包，民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影

副總統賴清德當選下屆總統，春節展開還願之旅，初四首站到雲林斗六新興宮還願、發新年紅包，有人前晚從高雄北上雲林過夜排隊，2千個紅包不夠發，約500人排很久沒領到紅包抱怨。賴清德表示，感謝媽祖保佑、選民賜票，也祈求國運昌隆。

賴清德今天到新興宮參拜，致贈廟方「聞聲救苦」墨寶，新興宮主委賴建文表示，賴清德跟媽祖婆一樣會聞聲救苦，帶領台灣人民過好日子，相信在他帶領下台灣會越來越好。

民進黨立委劉建國表示，賴清德競選就來一次新興宮，當選後今天來第二次，希望就任後還要再來第三次。

賴清德致詞表示，此次來新興宮感謝媽祖保佑選舉結果順利，也感謝選民賜票，他向媽祖拜年，也祈求國運昌隆。

現場排隊領副總統賴清德紅包的民眾大排長龍，排第一的陳姓民眾來自高雄，她表示去年曾排隊蒐集12個總統發的新年紅包，今年想蒐集下屆總統的新年紅包，昨已蒐集3個，連夜到斗六排隊等候，接下來也會到其它縣市，希望湊滿12個。

現場準備2千個新年紅包發放，但仍有許多民眾等候許久卻沒領到，現場傳出抱怨聲，廟方估計約500人沒領到，縣議員張維崢當場把身上僅有一個新年紅包送給民眾，另將車上的賴清德、蕭美琴的春聯送給民眾，安撫大家情緒。

雲林縣議員張維崢現場拿出春聯安撫民眾情緒。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員張維崢現場拿出春聯安撫民眾情緒。記者陳雅玲／攝影
副總統賴清德今天到雲林斗六新興宮發放新年紅包，民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
副總統賴清德今天到雲林斗六新興宮發放新年紅包，民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
副總統賴清德今天到雲林斗六新興宮發放新年紅包，民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
副總統賴清德今天到雲林斗六新興宮發放新年紅包，民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員張維崢將身上僅有的新年紅包送給民眾。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員張維崢將身上僅有的新年紅包送給民眾。記者陳雅玲／攝影
副總統賴清德今天到雲林斗六新興宮發放新年紅包，民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
副總統賴清德今天到雲林斗六新興宮發放新年紅包，民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影

紅包 賴清德

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