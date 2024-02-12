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嘉市走春逛市集人潮強強滾！遊客湧入大採購品美食

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義文化創意產業園區「開嘉市集」，今起至14日連3日下午2點至晚上8點出攤，今首日人潮洶湧。圖／嘉義市政府提供
嘉義文化創意產業園區「開嘉市集」，今起至14日連3日下午2點至晚上8點出攤，今首日人潮洶湧。圖／嘉義市政府提供

龍年春節嘉義市區走春採購人潮強強滾，東、西區各市集擠滿採買生鮮蔬果和年節好禮的遊客，嘉義文化創意產業園區「開嘉市集」，今起至14日連3日下午2點至晚上8點出攤，另保安市場重改造，吸引觀光客湧入採買；市府表示，過年期間，嘉義市天天有好「市」，歡迎民眾龍來嘉採買走春過好年。

市府建設處表示，嘉義人的「大灶腳」百年東市場，裏頭有眾多美食佳餚，早上在此享受暖胃早餐，感受傳統市場熱鬧氛圍，而鄰近共和路設攤區也是應用盡有，吃喝玩樂，一次購足。

西區的永和街設攤區、北興市場、保安市場也各具特色，魚市場、果菜市場及新二通商圈等，都是採買新鮮、實惠商品的好地方，白天逛完傳統市場，晚上可到文化路夜市或湖美夜市走走。

市府建設處指出，重新改造後的保安市場，經美學優化、敞亮空間、科技管理的專屬停車位，讓購物更便利，一改過去雜亂的樣貌，更吸引許多觀光客慕名而來。

建設處說，為迎接新春，打亮夜經濟，試營運的湖美夜市從大年初一至初五，一連五日開賣，吸引眾多人潮湧入，已成為市區夜市打卡熱門新景點。

另嘉義文化創意產業園區「開嘉市集」，今起至14日連3日下午2點至晚上8點出攤，增年年有餘鯛魚餅乾、結合阿里山金萱茶的新鮮草莓乳酪和顏值超高的可頌加等限定商品。

市府建設處指出，邁入第3年的開嘉今年規劃5檔主題活動，除了扶植嘉義市在地青年創業品牌參與外，依照不同策展主題，邀請來自全台各城市百間在地及外縣市風格品牌參與，每場都是好玩的主題場。

嘉義文化創意產業園區「開嘉市集」，今起至14日連3日下午2點至晚上8點出攤推限定美食，今首日人潮洶湧。圖／嘉義市政府提供
嘉義文化創意產業園區「開嘉市集」，今起至14日連3日下午2點至晚上8點出攤推限定美食，今首日人潮洶湧。圖／嘉義市政府提供
試營運中的嘉義市湖美夜市，從初一至初五連5日開賣，吸引人潮湧入，已成市區夜市打卡熱門景點。圖／嘉義市政府提供
試營運中的嘉義市湖美夜市，從初一至初五連5日開賣，吸引人潮湧入，已成市區夜市打卡熱門景點。圖／嘉義市政府提供
春節遊客湧嘉義市走春採購，夜間文化路擠滿人潮。圖／嘉義市政府提供
春節遊客湧嘉義市走春採購，夜間文化路擠滿人潮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市百年東市場旁的共和路設攤區，裡頭美食蔬果應用盡有。圖／嘉義市政府提供
嘉義市百年東市場旁的共和路設攤區，裡頭美食蔬果應用盡有。圖／嘉義市政府提供
嘉義市擁百年歷史的東市場，早上吸引老饕遊客享受暖胃早餐，感受傳統市場氛圍。圖／嘉義市政府提供
嘉義市擁百年歷史的東市場，早上吸引老饕遊客享受暖胃早餐，感受傳統市場氛圍。圖／嘉義市政府提供

嘉義 夜市

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