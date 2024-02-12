春節震撼登場！ 台南德陽艦園區陳設鋼鐵機器人特展

2024年為迎接台南400，「艦證奇蹟－鋼鐵機器人」創作特展即日起至3月10日，在安平定情碼頭德陽艦園區延長展示到晚間10點，展覽把承載舊有軍事武器的德陽軍艦，化身酷炫電影場景，還有鋼鐵機器人，帶給遊客前所未見的震撼。

「艦證奇蹟II－鋼鐵機器人」創作特展是由一群酷愛運用廢棄鐵件及大型機械進行創作的泰國藝術家，以電影Transformers變形金剛為原型設計出一系列鋼鐵角色。新創設計師利用汽車引擎、汽缸作為身體軀幹，再搭載發動機渦輪設計成為四肢，最後利用分屬不同機具零組件構建成鋼鐵機器人，堪稱集工藝與藝術一身的精湛作品，將德陽軍艦化身酷炫電影場景；並於軍艦甲板上以各種造型鋼鐵機器人充斥其中， 吸引遊客目光。

文化局表示，德陽艦原為美軍基靈級驅逐艦，1977年由美國移交我國海軍，在台服役長達28年，總航行浬數297856浬、航行時數29154小時，服役期間經歷19任艦長，曾為國執行海峽偵巡、外島運補護航、護漁及各項演訓等多重任務，2005年正式除役。

2009年由高雄的左營軍港拖移至安平港安置進行修復工程，現已成為全國首座除役軍艦再利用為博物館之景點。為迎接「台南400」到來，德陽艦園區內外特別重新妝點，以「保衛台南、守護德陽軍艦」為發想，軍艦上的火箭甲板為主體設置有巨型鋼鐵機器人，周遭艙間及動線規畫主題情境區，要讓前來參觀的民眾能融入鋼鐵機器人的征戰場景世界。

喜愛機器人的大小朋友，千萬別錯過。有關「安平定情碼頭德陽艦園區」相關活動與展覽訊息，歡迎關注臉書（Facebook）粉絲專頁，掌握最新資訊。地點位於安平定情碼頭德陽艦園區，台市安平區安億路115號。營業時間：周一至周日 09:00～18:00(全年無休)。