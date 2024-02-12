大年初三雲林孕婦家中如廁一陣痛 新生兒突生出來了⋯

「小孩…生出來了！」今天龍年大年初三雲林縣消防局公園分隊7點52分救護出勤，斗六一名32歲陳姓孕婦獨自在住家如廁時，突然一陣肚子痛產下新生兒，公園分隊救護人員抵達，因一樓大門鎖住立即架梯，如蛛蛛人般爬上2樓進屋內協助後續處理，由媽媽抱著新生兒上救護車後送斗六台大就醫，春節圓滿達成任務，迎接新生命，隊員們都很開心。

雲林縣消防局指出，今早7點52分接獲32歲陳姓孕婦通報，上廁所時小孩生出來了，立即派公園分隊到場救援，到場協助後續新生兒包覆保暖、保持新生兒口鼻呼吸順暢等，並給予產婦心理支持，由媽媽抱新生兒上救護車送醫。

公園分隊表示，新年能順利幫助到產婦，迎接新生命大家都覺很開心也充滿喜氣，早上接獲孕婦急產通報抵現場，因產婦無法下樓開門，保握救援時間，立即架梯爬上2樓進入屋內，產婦當時已將新生兒抱在胸前保暖，並在臥室等待，救護人員協助後續處理，並送斗六台大醫院診治。