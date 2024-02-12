爭取推動十多年 梅嶺果樹專區承載未來願景

台南梅嶺風景區休閒農業發展興盛，但大面積土地為林班地，限制較多，當地農民從2009年起爭取部分林班地回歸農牧用途，其中185公頃將解編並劃入果樹專區，未來發展可期。

協助梅嶺地區農民爭取解編多年的民進黨台南市籍立法委員郭國文告訴中央社記者，由於林班地早年由林務局（現農業部林業及自然保育署）管轄，法規方面以保育、維持山林現狀為主，但梅嶺狀況比較特殊，早年原本就是農業發展興盛地區，而且現在已不是單純農業需求。

郭國文表示，梅嶺在多年發展下已形成觀光聚落，土地在法規限制下，如停車空間等公共設施就很難闢建，造成遊客不便，繼續發展成具規模景點就有困難，若在容許範圍內合理解編，觀光動能還可望外溢到整個山區。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，梅嶺很多農戶合法承租土地數十年，早年就是農地，政府是到了民國70、80年代左右才改以林班地法規管理，要求農民在果樹間混植造林樹種，除了農業產值受影響，地方居民私有房舍及公共設施規劃都面臨很大限制。

許鴻文指出，地方上從2009年起向當時的台南縣政府提案，盼能協助向中央爭取解編，但事涉中央及地方許多不同層級管理機關，有時權責很難分清楚，經農民長期奔走並尋求民代協助，召開協調會及工作會議，終於在去年獲得突破性進展，不僅部分林班地將回歸農牧用途，也將設立全國第一個果樹專區。

他說，未來解編土地移交由財政部國有財產署管理，法規鬆綁後不必混合造林，梅樹栽種量一定增加，梅花盛開時的景色更壯觀，農業及觀光旅遊相輔相成，加上公共設施規劃會更完善，以休閒農業為主流的產業會有突破性進展。

台南市政府初步統計，預計今年將有約185公頃林班地解編為農牧用地，在進行土地分割、移轉等程序後，重新放租給農民，目前這些土地有超過一半栽種梅樹，還有香蕉、龍眼、破布子等作物及竹林。

郭國文表示，以梅嶺的產業潛力預估，搭配鄰近的曾文水庫、龜丹溫泉等旅遊景點，在果樹專區成立後朝向休閒農業方向發展，在公共設施更完善及當地業者持續投入下，現成正向循環，每年遊客人數有倍增可能性，將成為台南山區一大旅遊亮點。