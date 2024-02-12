限定開放 持法媽祖宮靈性空間飽覽媽祖一生
雲林縣虎尾鎮持法媽祖宮全年開放，對面的石雕媽祖園區連續假期才開放，最特別的是梳妝樓園區僅農曆初一到初四才開放，藉人文元素營造靈性空間，飽覽媽祖一生。
持法媽祖宮占地超過2公頃，整體建築採江南庭園風，小橋流水、亭臺樓閣等，集結經典交趾陶和綵繪作品，希望透過不同視覺角度展現人文、藝術，傳達宗教信仰及表彰媽祖歷史與功績。
持法媽祖宮表示，園區占地廣大，平日人力有限，為便於管理，梳妝樓園區和石雕媽祖園區限農曆初一到初四開放，常大排長龍，近幾年在民眾反映下，石雕媽祖園區才調整為連續假期開放。
持法媽祖宮說，園區以不同形式述說媽祖一生，心靈館講述媽祖下凡；梳妝樓園區為媽祖少女時期可能有的簡單梳妝台等物品；石雕媽祖園區講述媽祖飛升上仙，走進大門印入眼簾的是古代各朝重要人士石雕，數十株桂花串成桂花巷，園區內隱藏巨型媽祖石雕像，還有超過10米高武德財神，結合傳統宗教信仰與藝術。
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