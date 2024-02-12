快訊

首波北返車潮！國五、蘇花路廊車速低於40公里 恐塞到深夜

平溪線「列車出軌」路線中斷 台鐵成立一級應變中心

蔡壁如示警「用身邊的人」加速民眾黨泡沫化 柯文哲反嗆媒體挑撥離間

限定開放 持法媽祖宮靈性空間飽覽媽祖一生

中央社／ 雲林縣12日電

雲林縣虎尾鎮持法媽祖宮全年開放，對面的石雕媽祖園區連續假期才開放，最特別的是梳妝樓園區僅農曆初一到初四才開放，藉人文元素營造靈性空間，飽覽媽祖一生。

持法媽祖宮占地超過2公頃，整體建築採江南庭園風，小橋流水、亭臺樓閣等，集結經典交趾陶和綵繪作品，希望透過不同視覺角度展現人文、藝術，傳達宗教信仰及表彰媽祖歷史與功績。

持法媽祖宮表示，園區占地廣大，平日人力有限，為便於管理，梳妝樓園區和石雕媽祖園區限農曆初一到初四開放，常大排長龍，近幾年在民眾反映下，石雕媽祖園區才調整為連續假期開放。

持法媽祖宮說，園區以不同形式述說媽祖一生，心靈館講述媽祖下凡；梳妝樓園區為媽祖少女時期可能有的簡單梳妝台等物品；石雕媽祖園區講述媽祖飛升上仙，走進大門印入眼簾的是古代各朝重要人士石雕，數十株桂花串成桂花巷，園區內隱藏巨型媽祖石雕像，還有超過10米高武德財神，結合傳統宗教信仰與藝術。

信仰 媽祖 連續假期

延伸閱讀

影／參拜媽祖 賴清德：不分黨派團結同心台灣一定能愈來愈好

初二女兒沒回家 侯友宜送御守代替愛的千言萬語「只要累了我們都在」

盧秀燕發小紅包 顏清標全程陪 隊伍從廟埕排到市場逾千人

賞櫻不用上山 今年春節連假到芬園花卉園區不收門票

相關新聞

大年初三 嘉義東石壽島驚傳遊客遇漲潮3人受困沙洲

嘉義縣東石鄉知名景點壽島今天中午11點44分驚傳有2大1小遊客因漲潮受困沙洲，海巡署岸巡人員及嘉縣消防人員出動大批軍警消...

春節震撼登場！ 台南德陽艦園區陳設鋼鐵機器人特展

2024年為迎接台南400，「艦證奇蹟－鋼鐵機器人」創作特展即日起至3月10日，在安平定情碼頭德陽艦園區延長展示到晚間1...

大年初三雲林孕婦家中如廁一陣痛 新生兒突生出來了⋯

「小孩…生出來了！」今天龍年大年初三雲林縣消防局公園分隊7點52分救護出勤，斗六一名32歲陳姓孕婦獨自在住家如廁時，突然...

阿里山十字村春節飄菇香 林下經濟段木香菇慶豐收

大年初三來到阿里山旅遊，別錯過品嘗位於台18線76K十字社區的段木香菇，由林業及自然保育署嘉義分署輔導社區社員們在林下栽...

大年初二「請女婿」 關廟山西宮席開50桌 凌晨就備菜

今天2月11日農曆大年初二，習俗上是出嫁女兒回娘家的日子，也有娘家宴請女兒、女婿的傳統，台南知名「金牌總舖師」盧正治多年...

防護機制上路 台南仁德公園遊具區重啟

台南市仁德運動公園特色遊具區啟用2天，就傳出疑似遭人惡作劇丟尖銳物進入沙坑，區公所5日起緊急暫時關閉場地大檢修，經專家確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。