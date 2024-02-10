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雲林榴中福德宮發百元發財金 頭香前一天全家搭帳篷排隊
雲林縣斗六市榴中福德宮6年前開始在大年初一發送發財金，今年加碼至3000份，第一名另有5000元紅包，吸引大批民眾參與，排隊人龍綿延數百公尺，有民眾一家四口昨天上午就來排隊。
榴中福德宮獲石榴班旅外企業家張景德贊助，今天初一發送百元發財金錢母2000份及高麗菜，前5名民眾另有大紅包，第一名獨得5000元，昨天就有民眾排隊。
張景德表示，過年就是要熱鬧，所以才會贊助發財金，讓里民一同熱鬧一下，也促進地方經濟，因為排隊人數多，發財金臨時追加至3000份。
榴中福德宮主委張景明表示，發財金第一名得主是在地宋姓居民，昨天上午與妻子及二名孩子到場排隊，搶得頭籌。廟方及地方人士也提供許多獎品摸彩，為民眾增添好運。
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