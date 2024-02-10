超嗨除夕夜！西螺福興宮擠爆10萬人 頭香狀元是「他」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
來自雲林縣林內鄉31歲高華成手腳迅速，奪得西螺福興宮今年「頭香狀元」。記者陳苡葳／攝影
來自雲林縣林內鄉31歲高華成手腳迅速，奪得西螺福興宮今年「頭香狀元」。記者陳苡葳／攝影

今晚除夕夜，雲林西螺福興宮百萬高空煙火秀再度登場，繽紛華麗的畫面炫爛奪目，廟埕前聚集十萬人，晚上12點吉時一到，「搶頭香」的人邁開步伐衝刺，來自林內鄉31歲高華成手腳迅速，奪得今年「頭香狀元」；董事長楊文鐘與縣長張麗善等人隨後發放9999份美金紅包，送上新年祝福讓民眾帶回家開運。

頭香狀元高華成今晚8點多就與太太、弟弟至福興宮參拜，6年前開始成為太平媽祖信徒的他，今年為了「鬥熱鬧」參加搶頭香，廟門開前10秒，他早已摩拳擦掌蓄勢待發，時刻一到，果真不負所望拔得頭籌，廟方頒贈匾額及8888元獎金祝賀，並加贈一份超值文創禮品；剛新婚的他，許願今年盼得子嗣。

西螺福興宮周邊的延平老街等處長達4公里已高掛3萬顆手繪燈籠，白天是俏皮可愛的裝置藝術區，夜晚的燈籠海點亮小鎮夜空，廟方今年還打造高3公尺的Q版太平媽祖，民眾在底下遊逛宛如「鑽轎腳」，至2月28日期間都能賞燈。

美金紅包賀卡今年設計12生肖「龍」的紀念圖樣，另有象徵一元復始的1美元，民眾依動線排隊領取，楊文鐘說，不少人會以此作為開運錢母，也有人每年都來領，蒐集12生肖留念，新的一年祝福信眾闔家平安、財源廣進。

雲林西螺福興宮今年加碼發放9999份美金紅包，廟內外擠滿排隊人龍。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺福興宮今年加碼發放9999份美金紅包，廟內外擠滿排隊人龍。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺福興宮今年的「頭香狀元」高華成（左）獲廟方致贈文創品。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺福興宮今年的「頭香狀元」高華成（左）獲廟方致贈文創品。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺福興宮「頭香狀元」由來自林內鄉31歲高華成（左）拔得頭籌，董事長楊文鐘（右）頒8888元獎金祝賀。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺福興宮「頭香狀元」由來自林內鄉31歲高華成（左）拔得頭籌，董事長楊文鐘（右）頒8888元獎金祝賀。記者陳苡葳／攝影

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