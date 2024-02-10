超嗨除夕夜！西螺福興宮擠爆10萬人 頭香狀元是「他」

今晚除夕夜，雲林西螺福興宮百萬高空煙火秀再度登場，繽紛華麗的畫面炫爛奪目，廟埕前聚集十萬人，晚上12點吉時一到，「搶頭香」的人邁開步伐衝刺，來自林內鄉31歲高華成手腳迅速，奪得今年「頭香狀元」；董事長楊文鐘與縣長張麗善等人隨後發放9999份美金紅包，送上新年祝福讓民眾帶回家開運。

頭香狀元高華成今晚8點多就與太太、弟弟至福興宮參拜，6年前開始成為太平媽祖信徒的他，今年為了「鬥熱鬧」參加搶頭香，廟門開前10秒，他早已摩拳擦掌蓄勢待發，時刻一到，果真不負所望拔得頭籌，廟方頒贈匾額及8888元獎金祝賀，並加贈一份超值文創禮品；剛新婚的他，許願今年盼得子嗣。

西螺福興宮周邊的延平老街等處長達4公里已高掛3萬顆手繪燈籠，白天是俏皮可愛的裝置藝術區，夜晚的燈籠海點亮小鎮夜空，廟方今年還打造高3公尺的Q版太平媽祖，民眾在底下遊逛宛如「鑽轎腳」，至2月28日期間都能賞燈。