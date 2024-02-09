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黃偉哲除夕祈福發紅包 不忘邀民眾來台南看花賞燈

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲今早到新營、下營等地廟宇參拜祈福，並發放龍年新春紅包，向市民拜早年。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今早到新營、下營等地廟宇參拜祈福，並發放龍年新春紅包，向市民拜早年。圖／台南市政府提供

團圓圍爐的除夕，台南市長黃偉哲今早前往各大廟參香，為台南祈福並發送小紅包向民眾拜早年，上午到新營區真武殿、下營區上帝廟等，黃偉哲祈福時也不忘行銷台南，尤其，2024台灣燈會在台南，不到1周來訪人次已經突破百萬，邀請全國各地民眾新年走春到台南賞燈。

黃偉哲表示，台南睽違16年再次主辦2024台灣燈會，安平燈區3日啟燈後，不到一個禮拜來訪人次已經突破百萬，尤其無人機機隊的表演，全都是Made in Taiwan的技術，而且是台南的團隊來執行設計，影音效果備受許多市民、遊客肯定與驚艷，不排除會再加碼演出。

黃偉哲也說，今年台南的燈會遍地開花，包括安平燈區、埕南燈區，以及月津港燈節、月之美術館、新營波光節、龍崎空山祭等；歸仁高鐵燈區則在元宵節登場，不僅有台灣燈會的主燈「龍來台灣」，大臺南會展中心也舉辦台灣國際蘭展，歡迎大家白天看蘭花，晚上看燈花。

黃偉哲今早在立委陳亭妃、賴惠員、林俊憲及多名地方民代陪同下，到新營區真武殿、下營區上帝廟等上香祈福，同時發放龍年紅包向市民朋友拜年，許多參拜的民眾也紛紛排隊領取市長龍年紅包，希望沾沾喜氣、龍喜利來。

台南市長黃偉哲（中）今早在立委陳亭妃（右二）、賴惠員（左二）、林俊憲（右一）及多位地方民代陪同下，到新營區真武殿、下營區上帝廟等上香祈福。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）今早在立委陳亭妃（右二）、賴惠員（左二）、林俊憲（右一）及多位地方民代陪同下，到新營區真武殿、下營區上帝廟等上香祈福。圖／台南市政府提供
許多參拜的民眾紛紛排隊領取台南市長黃偉哲的龍年紅包，希望沾沾喜氣、龍喜利來。圖／台南市政府提供
許多參拜的民眾紛紛排隊領取台南市長黃偉哲的龍年紅包，希望沾沾喜氣、龍喜利來。圖／台南市政府提供

台灣燈會 黃偉哲

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