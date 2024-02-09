嘉義市春節迎花季 炮仗花絕美花瀑與洋紅風鈴木競豔迎客
炮竹一聲除舊歲，嘉義市區農業部嘉義農業試驗分所外，炮仗花沿外牆盛放，一串串橘黃色絕美花瀑綿延逾百公尺，應景喜氣壯觀，吸引遊客打卡；洋紅風鈴木也綻放粉紅浪漫，年假尾聲逢西洋情人節，不妨規畫2天1夜花季之旅，來嘉感受浪漫。
不讓炮仗花專美於前，蘭潭月影潭心周邊聖誕紅、瑪格麗特、長壽菊等植栽，妝點新春氣氛，喜氣洋洋，適合闔家走春，享受湖光山色擁抱怡人心情。
嘉義市府觀光新聞處長張婉芬說，嘉市不僅有豐饒人文歷史，北回歸線經過造就得天獨厚自然環境，新春期間，農試所牆外的炮仗花正盛放迎賓，市區洋紅風鈴木也綻放粉紅浪漫。
春節過後，黃金風鈴木接力盛開，亮麗金黃、花色耀眼，靠近軍輝橋旁兩側堤防是賞黃金風鈴木秘境，每年花季吸引滿滿人潮。春夏交際，嘉市將陸續迎來油桐花、藍花楹、花旗木以及阿勃勒花季，每個季節來都有不同的精采，處處都是是散步休憩、美拍打卡的最佳景點。
張婉芬歡迎民眾來嘉賞花，搭配市府推出的「嘉市潮選店100+Select」旅遊寶典，賞花之餘，走訪好吃、好買又好逛的潮店，打造獨一無二的人文生態之旅。推薦遊客下載「愛嘉義APP」，公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位一手掌握。
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