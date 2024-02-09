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火災痛失2子女 貧困欠稅男獲救助

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義分署長柯怡伶日前帶同仁到何男住家訪查，發現何男夫妻居住租賃房屋陳設簡樸，致贈毛巾、餐具組等，捐款6000元給子女就讀國小教育專戶。圖／嘉義行政分署提供
嘉義分署長柯怡伶日前帶同仁到何男住家訪查，發現何男夫妻居住租賃房屋陳設簡樸，致贈毛巾、餐具組等，捐款6000元給子女就讀國小教育專戶。圖／嘉義行政分署提供

嘉義縣大林鎮一對夫妻養育5名年幼子女，積欠ETC通行費及汽車燃費、牌照稅共8369元，被移送嘉義行政分署執行，未料去年住家遭祝融，2名年幼子女喪命，生活陷困境，分署調查何男當粗工扛生計，妻子照顧小孩，是列冊低收入戶，分署停止強制執行，並捐助學金關懷救助，讓夫妻能平安過年。

嘉義行政分署調查，33歲何姓男子積欠2021年ETC通行費、2021年至2022年汽車燃料費、2022年牌照稅罰鍰、2023年ETC通行費罰鍰等共計8369元，何男夫妻及5名子女居住三合院，卻在去年10月發生火災，2名年幼子女喪生。

嘉義分署執行人員得知何男不幸，停止強制執行，並連繫社工、里長及子女就讀的學校，嘉義縣社會局發送喪葬慰問金，並安置家中3名國小孩子，加強關懷輔導。

嘉義分署長柯怡伶日前帶同仁到何男住家訪查，發現何男夫妻居住租賃房屋陳設簡樸，僅有簡單生活用品，致贈毛巾、餐具組等，捐款6千元給子女就讀國小教育專戶。

何男表示，他們疼愛小孩，有時會帶孩子一起工作，妻子負責照顧孩子，但他的工作只能夠維持溫飽，會把握工作機會，努力養活家人。

嘉義行政分署表示，如發現義務人經濟困頓或遭逢變故，無力繳納欠款，除了採取寬緩執行措施，轉介通報結合公私資源，及時協助關懷。

低收入戶 嘉義 子女 強制執行

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