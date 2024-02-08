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北港武德宮主燈財神寶樹 不少人駐足樹下吸取財氣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港武德宮最特別的龍年主燈「財神寶樹」夜間金黃透亮，珠光寶氣，十分耀眼。圖／武德宮提供
北港武德宮最特別的龍年主燈「財神寶樹」夜間金黃透亮，珠光寶氣，十分耀眼。圖／武德宮提供

國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮新春期間推出多項走春活動，今天更在廟前廣場「栽種」一棵高達4.5公尺的黃金「財神寶樹」，整棵樹金光閃閃，不僅金枝玉葉，土方全是金銀財寶，種在大門路口處，閃閃動人，吸引大批遊客爭相和黃金樹合照，為自己添添財氣，尤其夜間金光竄天，宛若財神下凡，為新年增添不少財運喜氣。

這棵名為「財神寶樹」的黃金樹，設立在武德宮入口處，點亮廟埕，十分耀眼，有如財神施妙法，寶樹放毫光，武德宮指出，今逢甲辰年，這棵黃金寶樹「光耀甲辰迎新春」，利用新年到財神祖廟參拜財神補足財庫，吸飽財氣外，再讓財寶樹的珠光寶氣薰陶，讓甲辰龍年一整年財運旺爆。

黃金樹今天開放馬上吸引大批民眾爭相合照，遊客說，財神寶樹工法細緻，金光閃閃栩栩如生，宛如種了一棵真實黃金樹，他們在樹下許願，期待龍年財運亨通行大運。

武德宮秘書長蘇建華指出，財神寶樹高逾4.5公尺，底部覆以堆積如山的元寶錢財，樹上也掛滿了珍珠財玉，入夜後，滿樹晶燦燈光閃閃發亮，寶樹綻放出萬丈光芒，金黃透亮，照耀廟埕，財氣通透照亮了樹下的人，民眾駐足寶樹下，就為受財氣薰陶，為龍年增財運。

蘇建華指出，財神寶樹是由MB細胞酷-宣捷幹細胞生技暨關係企業廣州御璽月子中心聯合敬獻，買樂文創設計，也是武德宮今年的主燈，即日起展出至元宵節，歡迎來合照添財運。

國內財神祖廟的北港武德宮廟口「種」了一棵珠光寶氣的「財神寶樹」，格外引人注目。記者蔡維斌／攝影
國內財神祖廟的北港武德宮廟口「種」了一棵珠光寶氣的「財神寶樹」，格外引人注目。記者蔡維斌／攝影
國內財神祖廟的北港武德宮廟口「種」了一棵珠光寶氣的「財神寶樹」，格外引人注目。記者蔡維斌／攝影
國內財神祖廟的北港武德宮廟口「種」了一棵珠光寶氣的「財神寶樹」，格外引人注目。記者蔡維斌／攝影
國內財神祖廟的北港武德宮廟口「種」了一棵珠光寶氣的「財神寶樹」，格外引人注目。記者蔡維斌／攝影
國內財神祖廟的北港武德宮廟口「種」了一棵珠光寶氣的「財神寶樹」，格外引人注目。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮最特別的龍年主燈「財神寶樹」夜間金黃透亮，珠光寶氣，十分耀眼，一開燈馬上吸引大批民眾駐足賞燈薰陶財氣。圖／武德宮提供
北港武德宮最特別的龍年主燈「財神寶樹」夜間金黃透亮，珠光寶氣，十分耀眼，一開燈馬上吸引大批民眾駐足賞燈薰陶財氣。圖／武德宮提供

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