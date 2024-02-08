聽新聞
test
0:00 / 0:00
北港武德宮主燈財神寶樹 不少人駐足樹下吸取財氣
國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮新春期間推出多項走春活動，今天更在廟前廣場「栽種」一棵高達4.5公尺的黃金「財神寶樹」，整棵樹金光閃閃，不僅金枝玉葉，土方全是金銀財寶，種在大門路口處，閃閃動人，吸引大批遊客爭相和黃金樹合照，為自己添添財氣，尤其夜間金光竄天，宛若財神下凡，為新年增添不少財運喜氣。
這棵名為「財神寶樹」的黃金樹，設立在武德宮入口處，點亮廟埕，十分耀眼，有如財神施妙法，寶樹放毫光，武德宮指出，今逢甲辰年，這棵黃金寶樹「光耀甲辰迎新春」，利用新年到財神祖廟參拜財神補足財庫，吸飽財氣外，再讓財寶樹的珠光寶氣薰陶，讓甲辰龍年一整年財運旺爆。
黃金樹今天開放馬上吸引大批民眾爭相合照，遊客說，財神寶樹工法細緻，金光閃閃栩栩如生，宛如種了一棵真實黃金樹，他們在樹下許願，期待龍年財運亨通行大運。
武德宮秘書長蘇建華指出，財神寶樹高逾4.5公尺，底部覆以堆積如山的元寶錢財，樹上也掛滿了珍珠財玉，入夜後，滿樹晶燦燈光閃閃發亮，寶樹綻放出萬丈光芒，金黃透亮，照耀廟埕，財氣通透照亮了樹下的人，民眾駐足寶樹下，就為受財氣薰陶，為龍年增財運。
蘇建華指出，財神寶樹是由MB細胞酷-宣捷幹細胞生技暨關係企業廣州御璽月子中心聯合敬獻，買樂文創設計，也是武德宮今年的主燈，即日起展出至元宵節，歡迎來合照添財運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言