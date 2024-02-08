快訊

強烈大陸冷氣團來過年！合歡山有望降雪時機尷尬 民眾：可能被打斷腿

韓媒：台積電、SK海力士將組AI晶片同盟 發展新世代半導體

西布特羅1克逾百萬比鑽石貴？ 醫揭證據打臉

麻豆公11公園全齡特色遊戲場啟用 親子放電好去處

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
麻豆公11公園特色遊戲區啟用，吸引親子前來玩耍體驗。記者莊曜聰／攝影
麻豆公11公園特色遊戲區啟用，吸引親子前來玩耍體驗。記者莊曜聰／攝影

台南市政府投入1000萬元在麻豆公11公園打造全齡化特色遊戲區，經歷10個月時間，上周六終於竣工啟用，農曆春節將至，台南市長黃偉哲特別到場視察，觀察民眾使用情形，並與親子熱情互動，他特別關心遊具及硬體設備安全性，呼籲家長要注意使用規定，並在一旁陪同，才能玩得安心，也希望民眾能發揮公德心，珍惜設備器材。

台南市長黃偉哲、市議員尤榮智、陳秋宏都出席，黃肯定工務局同仁努力，才能讓公園順利在農曆春節前啟用，他強調提供市民優質休閒環境、打造符合在地文化的特色遊戲場，是施政的重中之重，上任迄今新增25座公園，而特色遊戲場的設置已完工24座，施工中11座，規劃設計中13座，希望未來處處都能聽見親子的歡笑聲。

黃偉哲表示，肯定工務局同仁的努力，麻豆公園特色遊戲場能順利在過年前開放使用。他強調，提供市民優質的休閒環境、打造各種符合在地文化的特色遊戲場，是臺南市府施政的重中之重。上任至今，已新增25座公園，而特色遊戲場的設置，則有48座，已完工24座，施工中11座，規劃設計中13座，將可讓台南市處處能聽見親子的歡笑聲。

工務局指出，麻豆公園屬社區型鄰里公園，公園內植栽豐富、樹蔭林立，特色遊戲場於去年3月動工，以倒風內海為設計靈感，分為大齡高塔及幼齡趣味遊戲區，有攀網高塔、跳樁、平衡木、旋轉鞦韆、複合式鞦韆、搖搖樂等遊具，人行步道及排水設施也一併修繕。

東角里里長林釗洧說，由於該里較偏外側，加上公11公園南側鄰近嘉南大圳麻豆支線旁還有約1公頃的墓地，使得建商推出的建案一開始乏人問津，但聽到公11公園開闢及墓地遷葬後會變成公3公園，銷售狀況變好，成交價格也攀升，成為麻豆區內熱門地帶。

麻豆公11公園特色遊戲區啟用，市長黃偉哲到場關心民眾使用狀況，並提前發紅包互動。記者莊曜聰／攝影
麻豆公11公園特色遊戲區啟用，市長黃偉哲到場關心民眾使用狀況，並提前發紅包互動。記者莊曜聰／攝影
麻豆公11公園特色遊戲區啟用，台南市長黃偉哲到場視察民眾使用情形。記者莊曜聰／攝影
麻豆公11公園特色遊戲區啟用，台南市長黃偉哲到場視察民眾使用情形。記者莊曜聰／攝影
麻豆公11公園特色遊戲區啟用，市長黃偉哲、市議員尤榮智、陳秋宏檢查鋪設的石子是否圓滑平整。記者莊曜聰／攝影
麻豆公11公園特色遊戲區啟用，市長黃偉哲、市議員尤榮智、陳秋宏檢查鋪設的石子是否圓滑平整。記者莊曜聰／攝影

親子

延伸閱讀

台南春節連假醫療服務 80家診所藥局不打烊

甩油動起來！台南市國民運動中心初二開門 年後推出減重班

緯創助陽明交大蓋綠能城 黃偉哲曝：有下一步開發動作

台糖梅花肉驗出西布特羅 黃偉哲：尊重檢驗結果但提一點疑問

相關新聞

全年只休這一天！台南古蹟除舊布新喜迎賓

台南古蹟景點每逢連假期間，都是熱門的觀光景點，而幾乎全年無休的各古蹟景點唯一會暫停開放的一天，就是除夕休園日，南市文化局...

北港武德宮主燈財神寶樹 不少人駐足樹下吸取財氣

國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮新春期間推出多項走春活動，今天更在廟前廣場「栽種」一棵高達4.5公尺的黃金「財神寶樹」，整...

大甲媽信徒路過心想事成捐名車 西螺新天宮搏杯逾2千人參賽

雲林縣西螺新天宮主祀媽祖，早年有神無廟，曾由爐主輪流供奉，近年則供奉在當地活動中心，10年前信徒齊心建廟，上月歡慶入火安...

春節遊雲林 張嘉郡首推6公尺高「素還真」鋼雕

農曆新年假期，雲林出身的國民黨立委張嘉郡化身雲林觀光大使，張嘉郡表示，風靡台日的霹靂布袋戲，故鄉就在雲林虎尾，在虎尾圓環...

台南多處廟宇春節活動多 除夕夜發紅包擲筊有好運

春節到，台南市區多處廟宇都推出系列活動並發送紅包，大觀音亭暨祀典興濟宮、安平開台天后宮除夕晚發紅包，台灣首廟天壇則是大年...

春節前夕 30名嘉縣少年半天岩步道齊開掃淨山也淨心

鼓勵少年做公益，嘉義縣警察局今天結合嘉義地方法院，邀30名青少年一起前往半天岩紫雲寺，協助淨山及淨化心靈，藉此引導少年培...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。