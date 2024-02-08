麻豆公11公園全齡特色遊戲場啟用 親子放電好去處

台南市政府投入1000萬元在麻豆公11公園打造全齡化特色遊戲區，經歷10個月時間，上周六終於竣工啟用，農曆春節將至，台南市長黃偉哲特別到場視察，觀察民眾使用情形，並與親子熱情互動，他特別關心遊具及硬體設備安全性，呼籲家長要注意使用規定，並在一旁陪同，才能玩得安心，也希望民眾能發揮公德心，珍惜設備器材。

台南市長黃偉哲、市議員尤榮智、陳秋宏都出席，黃肯定工務局同仁努力，才能讓公園順利在農曆春節前啟用，他強調提供市民優質休閒環境、打造符合在地文化的特色遊戲場，是施政的重中之重，上任迄今新增25座公園，而特色遊戲場的設置已完工24座，施工中11座，規劃設計中13座，希望未來處處都能聽見親子的歡笑聲。

黃偉哲表示，肯定工務局同仁的努力，麻豆公園特色遊戲場能順利在過年前開放使用。他強調，提供市民優質的休閒環境、打造各種符合在地文化的特色遊戲場，是臺南市府施政的重中之重。上任至今，已新增25座公園，而特色遊戲場的設置，則有48座，已完工24座，施工中11座，規劃設計中13座，將可讓台南市處處能聽見親子的歡笑聲。

工務局指出，麻豆公園屬社區型鄰里公園，公園內植栽豐富、樹蔭林立，特色遊戲場於去年3月動工，以倒風內海為設計靈感，分為大齡高塔及幼齡趣味遊戲區，有攀網高塔、跳樁、平衡木、旋轉鞦韆、複合式鞦韆、搖搖樂等遊具，人行步道及排水設施也一併修繕。