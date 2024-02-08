台南春節年假氣溫偏冷 空氣品質多良好或普通
今天是農曆春節年假首日，台南市政府預估全市春節期間空氣品質指標多是良好或普通等級，氣溫偏冷，相關局處仍會預做空氣品質防護準備。
台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，春節連假已屆，今年受冷空氣影響，多數時間偏冷，期間華南雲雨帶頻繁通過，濕冷感覺明顯，台南市整體空氣品質指標（AQI）多是良好或普通等級。
環保局表示，今天（小年夜）受冷氣團及華南雲雨帶影響，擴散條件良好，AQI以良好等級為主；明天除夕（9日）至大年初三（12日）轉為北風吹拂，挾帶微量境外污染影響，AQI轉為普通等級。
大年初四（13日）將逐步轉為高壓迴流「東南風」，預估有霧，擴散條件不佳，市府相關局處將預做應變措施準備，隨時監控空氣品質變化。
市府環保局長許仁澤表示，春節期間共有3波冷氣團，走春拜年應多加件外套，空氣品質也易受氣象條件影響，仍具不確定性。
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