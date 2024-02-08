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閉園3天大檢修 仁德公園遊具區今重啟 家長:幸趕在假期前開放

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
仁德運動公園遊具區日前傳沙坑遭丟銳物，公所緊急封閉3天，更出動機具將沙子全數重篩，並未發現相關物品。圖／黃素美提供
仁德運動公園遊具區日前傳沙坑遭丟銳物，公所緊急封閉3天，更出動機具將沙子全數重篩，並未發現相關物品。圖／黃素美提供

台南仁德運動公園特色遊具區啟用2天，就傳出疑似遭人惡作劇丟尖銳物進入沙坑，區公所5日起緊急暫時關閉場地大檢修，經專家確認安全無虞後，今早8點起重新開放園區，不少家長帶著孩子進入遊具區，不少小朋友進場後帶著笑容說「終於能回來玩了！超開心！」

仁德特色遊戲場斥資1240萬元打造，結合地方早期的製糖產業，以五分車意象打造，3日落成啟用，不過開放2天就傳疑似有人惡作劇在沙坑亂丟銳物。區公所周一暫時關閉場地大檢修。區長黃素美表示，為安全考量首先以人工在沙坑表面掏過一次，後續更出動機具將沙子全部掏出、重篩，並沒有發現網傳的尖銳物。

黃素美說，重篩沙坑外，遊戲區內部分遊具遭破壞也同步完成修復，昨請專業單位檢測遊具全數合格。除此之外，遊具區周圍更加裝9支監視器，5座照明設備，也有歸仁警分局新增巡邏箱，防護更全面，更為了呼籲民眾正確使用遊具，也特別錄製廣播，每半小時就會播放一次，宣導正確使用原則。

今早接近8點就有不少民眾帶著孩子準備等園區開啟，當圍欄一開有的小朋友馬上衝刺搶先玩溜滑梯。在地家長表示，啟用當天心想人多過些時間去，沒想到周一暫時關閉感到錯愕，幸好能趕在春節假期前重新開放，不用擔心要跑遠帶小孩放電，大讚公所執行效率快。有小朋友說，封閉3天很無聊，今天終於能回來玩「超開心！」

今仁德運動公園遊具區重啟，仁德區長黃素美（左）同步發市長紅包。記者李文德／攝影
今仁德運動公園遊具區重啟，仁德區長黃素美（左）同步發市長紅包。記者李文德／攝影
小朋友除領到紅包開心外，更興奮遊具區重開放，大喊「終於能回來玩了」記者李文德／攝影
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仁德運動公園遊具區今早重新啟用，一大早就有家長帶孩子搶頭香遊玩。記者李文德／攝影
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