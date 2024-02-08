台灣燈會安平燈區無人機展演 大年初一曝光新曲目

2024台灣燈會在台南安平燈區上周末開展，其中假日夜間三合一空中展演，更是吸引許多攝影愛好者及民眾前往欣賞；南市觀旅局表示，農曆春節大年初一至初四，將曝光新的表演曲目，以府城詩畫文化為主題，在空中刻劃屬於台南400的故事，歡迎民眾到台南走春、看展演。

觀旅局指出，此次空中展演由台灣在地團隊操刀，運用安平燈區水域特色，結合無人機、煙火、雷射及燈光秀，以劇場的概念運用科技聲光效果，設計不同的三部曲連番演出，每場次安排500台無人機，並輔以符合港區安全規範的中低空煙火，表演佳評如潮。

因應農曆春節來臨，空中展演將在大年初一演出尚未曝光過的曲目，以府城詩畫為主題，藉由古老廟宇等場景，呈現台南豐富的文化生態，此外，空中展演直到3月10日閉幕前每周末晚上7點45分，會由不同的三部曲連番演出，在空中刻劃屬於台南400的故事。

2024台灣燈會在台南分為2大燈區，其中已開展的安平燈區安排「臺南400」與「河光往事」主題，設置超過30件作品，強調藝術與環境、自然共融；高鐵燈區將在24日元宵節正式啟燈，包含高達22公尺主燈「龍來台灣」的主展區、「城里有光燈區」及「綠能燈區」。

其中，城里有光燈區由台積電獨家贊助的「∞立方」屆時會帶來精彩展演，高鐵燈區包含競賽作品將展出約300件作品。觀旅局也預估，春節期間人潮眾多，提醒民眾務必遵守交管引導，並多加利用燈會免費接駁車與大眾交通運輸，一起到台南賞燈、欣賞空中展演。