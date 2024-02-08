台南春節連假醫療服務 80家診所藥局不打烊
台南市長黃偉哲公布獎勵計畫，鼓勵基層診所及提供COVID-19口服抗病毒藥劑合約藥局於農曆春節連假除夕夜至大年初二開業；市府統計，全市共56家診所、24家藥局響應不打烊。
台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，市府透過獎勵計畫，鼓勵基層診所及提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥劑合約藥局於除夕夜至大年初二持續營運，目前已有56家診所，24家藥局加入計畫，加開診所門診192診次及藥局營運123時段。
衛生局預測基層診所及藥局於春節假期加開診次營運，將減緩大醫院急診壅塞，落實分級醫療，確保市民獲得必要醫療服務。
黃偉哲1月23日公布「基層診所開設春節門診獎勵計畫」，對象是台南市西醫診所及衛生所、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥劑合約藥局，開業時段是除夕夜診、大年初一及大年初二，診所每診次（3小時）獎勵金新台幣1萬2000元，合約藥局3000元。
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