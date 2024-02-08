防過年追垃圾車人群再現 嘉市日夜增加定點收運處
過年前家家戶戶大掃除，嘉義市垃圾量爆增，過年暫停收垃圾，過去因有定點垃圾車收運站，方便市民及夜市攤商丟垃圾，夜間出現追垃圾車人群，網友戲稱像電影情節「喪屍」奇景，市府環保局為改善，去年增加垃圾定點收運站，未再出現追垃圾車「喪屍」人群，今年初一至初四比照去年，增加定點收運站。
過去春假嘉市停止收垃，因文化路有夜市，生意做到凌晨4、5點，環保局特別在晚間到凌晨，將垃圾車開到文化路收運垃圾，過年期間市民跑來丟垃圾，出現追垃圾車人群，夜間倒垃圾人潮有如「喪屍」，成為嘉市春節特殊奇景。
環保局清潔隊說，10日（初一）至13日（初四），停止收運垃圾4天，為服務需排放垃圾民眾，提供白天5處及夜間2處定時定點垃圾收運處，提醒民眾勿亂丟垃圾，春節期間會派員加強稽核，如經查獲亂丟垃圾者，最高處6千元罰款。
初一至初四定點收運處：文化路夜間定時定點垃圾車正常收運：文化公園旁：夜間10點30分至凌晨3點、回收日周二13日夜間10點30分至凌晨1點30分；文化路噴水圓環旁（土地銀行旁）凌晨3點20分至5點20 分。
增加白天定時定點垃圾車收運：文化公園旁：上午8點20分至下午4點。興嘉公園旁：上午8點20分至上午9點50分。經國新城升旗台前：上午10點20分至上午11點30分。南門圓環旁：下午1點20分至下午4點20分。友愛路停車場前：下午5點20分至凌晨零時20分、回收日周一12日下午5點20分至凌晨零時20分。
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