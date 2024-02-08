甩油動起來！台南市國民運動中心初二開門 年後推出減重班
春節到了，大吃大喝機會也多，台南市永華國民運動中心祭出多項優惠方案，並設計年後減重班，市長黃偉哲說，年節期間除了享用年夜飯，也能至運動中心活絡筋骨，燃燒體脂肪。
南市體育局表示，永華國民運動中心營運5年多以來，來館人次已突破300萬，且自2021年起，進館人次逐年遞增，2023年逾65萬人次進場運動，顯現運動風氣日益增長。隨著年節將至，永華國民運動中心也祭出多項優惠方案。
永華國民運動中心自小年夜至初一(2月8日至10日)休館，初二至初五(2月11日至14日)調整營業時間(上午8時至下午5時)，除了提供游泳池、體適能套票、健身銀卡優惠外，也特別設計年後減重班，詳細優惠方案請上台南市永華國民運動中心FB粉絲專業查詢。
黃偉哲說，今年春節年假7天，與家人團圓或是出外走春之餘，歡迎大家來永華國民運動中心運動。年節期間除了享用年夜飯，也能至運動中心活絡筋骨，燃燒體脂肪。
體育局陳良乾表示，南市另一個運動熱門據點市立游泳池，於春節期間歲修休館(2月8日至2月14日)，並在歲修期間進行會員池磁磚修繕工程，以提供市民更加完善的運動空間。此外，市立游泳池為鼓勵市民持續運動，特別於年前、年後推出多項優惠活動，包括室內游泳池入場優惠、健身銀卡優惠等，詳細方案可上台南市立游泳池FB粉絲專業查詢。
陳良乾指出，為打造台南成為健康城市，提高運動參與率及提升全民運動風氣，已規畫在安南區、新營區、永康區、仁德區及善化區興建5座全民運動館，其中安南區及新營區全民運動館已在去年動工興建，永康區、仁德區及善化區全民運動館業已進入規畫設計階段。
另，體育局也將攜手大專院校或高中職，開放現有場地供市民使用，打造區域性運動中心，目前已和遠東科技大學(新市區全民運動中心)、台南高商(南區全民運動中心）、長榮大學（歸仁區全民運動中心）合作，持續提供市民充足且友善的運動環境，讓市民朋友隨時能運動。
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