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嘉義朴子配天宮結合XR 虛擬實境求子
嘉義縣朴子市配天宮因求子靈驗，成為台灣著名求子信仰中心，在元宇宙浪潮下，嘉縣文觀局首次試辦配天宮結合XR延展實境技術，將「求子燈花」特色習俗轉化虛擬尋寶遊戲，民眾手機掃描QRcode，就可體驗擲筊求子、求籤及放燈花等，活動即起至25日。縣府說，將推廣結合縣內更多寺廟。
縣長翁章梁說，朴子配天宮最有名的就是來求白花跟紅花，逢大年初三會看到很多家長帶著小寶寶回來還願，成在地重要特色，邀民眾來體驗實境跟虛擬所幻化出來宮廟文化的美麗。
縣府表示，到配天宮用手機掃描QRcode，就能見疊加在現實環境的3D動態角色與故事情節，並依個人客製籤詩、虛實拍照、占卜專屬龍年運勢，且在廟周圍建置數個虛擬點位，遊客可依線索移動解謎，蒐集求子燈花、虎爺燈花等虛擬章點，身臨其境學習歷史習俗。
配天宮指出，大年初一到廟內操作周邊任一XR點位，就贈送限量彩繪塗鴉紙。
縣議員江佩曄建議，將XR推廣到各鄉鎮景點，例如水上璿宿上天宮、北回歸線、太保故宮南院等，讓城市的景點及文化特色生動化、變得立體。
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