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迎春牛 台南聖母廟芒神青衣、纏鞋俱全
台南安南區正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」為無形文化資產台南市定民俗，每年會製作春牛、芒神，顏色遵循農民曆節氣古禮，廟方昨天舉辦春牛入寶儀式，主委王增榮提醒，今年芒神青衣白帶、纏鞋俱全，象徵氣候炎熱、雨水較少，民眾須多加注意節約用水。
迎春牛活動傳承40餘年，從摸春牛、迓春牛遶境、鞭春牛、搶春牛等，再以高空煙火、炸蜂炮歡送春牛神回天庭繳旨，近年來也成為元宵節的一大盛事，吸引數10萬人參與盛會。
王增榮表示，甲辰年春牛身高約4台尺（約121公分）、身長8台尺（約242公分）、牛尾1尺2（約36公分），顏色為頭青身黃、腹紅脛黃蹄青，牛口開、牛尾左繳，而芒神面如童子、青衣白帶、纏鞋俱全，樣式顏色製作均遵循農民曆節氣古禮，尤其，今年的芒神青衣白帶、纏鞋俱全，象徵氣候炎熱、雨水較少。
鹿耳門聖母廟也舉辦「春牛入寶」儀式，邀請文化局、民政局、雲嘉南風管處及多名民意代表觀禮，將開光後的五穀寶物置入春牛腹中，象徵今年四季平安、五穀豐收。
文化局長謝仕淵說，廟方除延續「萬人糊春牛」活動，也邀請社區、學校等一起製作6隻創意春牛，每隻春牛都別具巧思。鹿耳門聖母廟今起將有系列新春活動，24日元宵節為迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華，屆時會有開春儀式，並發放100份通寶及御守。
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