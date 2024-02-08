聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎春牛 台南聖母廟芒神青衣、纏鞋俱全

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南正統鹿耳門聖母廟昨天舉辦春牛入寶儀式，廟方提醒，今年芒神（右）青衣白帶、纏鞋俱全，象徵氣候炎熱、雨水較少，須注意節約用水。記者萬于甄／攝影
台南正統鹿耳門聖母廟昨天舉辦春牛入寶儀式，廟方提醒，今年芒神（右）青衣白帶、纏鞋俱全，象徵氣候炎熱、雨水較少，須注意節約用水。記者萬于甄／攝影

台南安南區正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」為無形文化資產台南市定民俗，每年會製作春牛、芒神，顏色遵循農民曆節氣古禮，廟方昨天舉辦春牛入寶儀式，主委王增榮提醒，今年芒神青衣白帶、纏鞋俱全，象徵氣候炎熱、雨水較少，民眾須多加注意節約用水。

迎春牛活動傳承40餘年，從摸春牛、迓春牛遶境、鞭春牛、搶春牛等，再以高空煙火、炸蜂炮歡送春牛神回天庭繳旨，近年來也成為元宵節的一大盛事，吸引數10萬人參與盛會。

王增榮表示，甲辰年春牛身高約4台尺（約121公分）、身長8台尺（約242公分）、牛尾1尺2（約36公分），顏色為頭青身黃、腹紅脛黃蹄青，牛口開、牛尾左繳，而芒神面如童子、青衣白帶、纏鞋俱全，樣式顏色製作均遵循農民曆節氣古禮，尤其，今年的芒神青衣白帶、纏鞋俱全，象徵氣候炎熱、雨水較少。

鹿耳門聖母廟也舉辦「春牛入寶」儀式，邀請文化局、民政局、雲嘉南風管處及多名民意代表觀禮，將開光後的五穀寶物置入春牛腹中，象徵今年四季平安、五穀豐收。

文化局長謝仕淵說，廟方除延續「萬人糊春牛」活動，也邀請社區、學校等一起製作6隻創意春牛，每隻春牛都別具巧思。鹿耳門聖母廟今起將有系列新春活動，24日元宵節為迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華，屆時會有開春儀式，並發放100份通寶及御守。

元宵節 文化局 節氣

延伸閱讀

正統鹿耳門聖母廟春牛入寶…芒神鞋履俱全 示警雨水少

迎春好運！立春後運勢爆棚的三大生肖

台南鹿耳門天后宮封印大典 微光中送神祈福

台南今同步擴大臨檢 黃偉哲：不希望影響國家城市形象

相關新聞

國1仁德交流道周邊 車多易肇事

春節將至，國道1號仁德交流道大年初三至初五封閉北上入口，但交流道周邊車 流量相當大，民眾指出，南向出口匝道的車輛進入中山...

雲林公共單車 斗六擴點虎尾設站

雲林縣去年在斗六市導入公共自行車MOOVO，昨起再進駐虎尾鎮啟用24個租賃站，斗六也擴增到37站，此波共投入450輛全新...

迎春牛 台南聖母廟芒神青衣、纏鞋俱全

台南安南區正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」為無形文化資產台南市定民俗，每年會製作春牛、芒神，顏色遵循農民曆節氣古禮，廟方昨天舉...

九華山地藏庵 連7年贊助弱勢年菜

嘉義市政府結合九華山地藏庵辦開運年菜捐贈活動，昨天由嘉市餐飲業職業工會料理多道佳餚，將發送給420戶弱勢，廟方董事長黃俊...

嘉義朴子配天宮結合XR 虛擬實境求子

嘉義縣朴子市配天宮因求子靈驗，成為台灣著名求子信仰中心，在元宇宙浪潮下，嘉縣文觀局首次試辦配天宮結合XR延展實境技術，將...

國際捷報！雲嘉南風管處「一見雙雕藝術季」獲這大獎

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」今晚傳出喜訊，榮獲德國柏林設計大獎銀獎，雲管處人員雀躍說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。