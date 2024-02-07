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H5N1疫情延燒 雲林麥寮1土雞場、1種鵝場染疫
雲林縣麥寮鄉日前傳出1土雞場、1種鵝場發生禽隻異常死亡，經通報後確診H5N1，動植物防疫所今天派員撲殺土雞9813隻、種鵝2827隻及117顆種蛋，場區內外完成全面清潔消毒。
動植物防疫所今天表示，種鵝場本月4日出現禽隻神經症狀，當日死亡20多隻，隔天死亡數量增加，經業者主動通報，6日確診H5N1（亞型高病原性禽流感），此次共撲殺10月齡種鵝2827隻、117顆種蛋。
另，紅羽土雞場於3日起出現異常死亡，業者主動通報，6日確診H5N1，今則撲殺33日齡土雞9813隻；動植物防疫所指出，2案場分別在後安村、橋頭村，均有落實防鳥網防護工作，因此感染源待釐清。
動植物防疫所長廖培志表示，今年起陸續接獲通報案例，未來幾日受大陸冷氣團影響，易造成禽隻冷緊迫，呼籲飼養禽隻的農友及養禽業者務必落實各項生物安全防疫，加強禽舍保溫與防鳥圍網設施，場區內、外清洗消毒工作也請提高作業頻率，降低環境中病毒存活量。
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