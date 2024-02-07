H5N1疫情延燒 雲林麥寮1土雞場、1種鵝場染疫

雲林縣麥寮鄉日前傳出1土雞場、1種鵝場發生禽隻異常死亡，經通報後確診H5N1，動植物防疫所今天派員撲殺土雞9813隻、種鵝2827隻及117顆種蛋，場區內外完成全面清潔消毒。

動植物防疫所今天表示，種鵝場本月4日出現禽隻神經症狀，當日死亡20多隻，隔天死亡數量增加，經業者主動通報，6日確診H5N1（亞型高病原性禽流感），此次共撲殺10月齡種鵝2827隻、117顆種蛋。

另，紅羽土雞場於3日起出現異常死亡，業者主動通報，6日確診H5N1，今則撲殺33日齡土雞9813隻；動植物防疫所指出，2案場分別在後安村、橋頭村，均有落實防鳥網防護工作，因此感染源待釐清。