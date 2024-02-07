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雲林禽流感土雞、種鵝場確診 撲殺雞9813隻鵝2827隻

中央社／ 雲林縣7日電

雲林麥寮鄉1土雞場與1種鵝場日前發生禽隻異常死亡，經通報後確診H5N1，雲林縣動植物防疫所今天執行撲殺土雞9813隻及種鵝2827隻、117顆種蛋，並完成消毒作業。

雲林縣動植物防疫所表示，種鵝場4日出現禽隻神經症狀、當天死亡20多隻，隔天死亡數量持續增加，業者主動通報，6日確診H5N1（亞型高病原性禽流感），今天撲殺10月齡種鵝2827隻、117顆種蛋。

紅羽土雞場則從3日起出現異常死亡，業者主動通報，6日確診H5N1，今天撲殺33日齡土雞9813隻。

雲林縣動植物防疫所表示，2案場分別在後安村及橋頭村，皆有做好防鳥網防護工作，感染源待釐清；雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，今年起週週皆有通報案例，且未來幾天將受大陸冷氣團影響，易造成禽隻冷緊迫。

雲林縣動植物防疫所呼籲，縣內飼養禽隻的農友與養禽業者落實各項生物安全防疫，尤應加強禽舍保溫與防鳥圍網設施；另外，為降低疾病侵擾風險，場區內、外清洗與消毒工作亦須提高作業頻率，方能有效降低環境中病毒存活量。

確診 雲林

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