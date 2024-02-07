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台灣燈會有1800名志工 腳踏車輪胎漏氣也找他們

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣燈會安平燈區設有5處服務台。圖／取自黃偉哲臉書
台灣燈會安平燈區設有5處服務台。圖／取自黃偉哲臉書

2024台灣燈會睽違16年再次回到台南璀璨登場，同時也是「台南400」的國家級盛典，燈會志工服務結合南市大專院校及民間團體計有29個單位共同攜手合作，招募超過1800位志工投入燈會服務。

台灣燈會於2月3日在安平燈區登場，進入第4天，社會局表示，期間總共出勤了172位志工夥伴，服務3440人次，志工夥伴分布在5處服務站及1處志工打氣站，在剛開展的這幾天已協助來訪的遊客解決不少大大小小的疑難雜症。

社會局指出，安平燈會自開展以來，志工經常遇到民眾詢問哪裡有好玩的、美食區要如何走、煙火何時施放、無人機何時表演及交通接駁要如何搭乘等等問題，志工夥伴面對這些五花八門的諸多問題，都能展現台南人的熱情與活力，熱切真誠地接待所有來參觀燈會的遊客。

另外志工夥伴熱心協助與家人走失民眾與家人聯繫，以及協助外地民眾呼叫計程車並陪同候車；也有民眾腳踏車輪胎漏氣，志工排除萬難尋求到附近民宿熱情借用打氣筒。

社會局長盧禹璁表示，台灣燈會的安平燈區展期長達37天(2月3日至3月10日)，且燈會期間人潮、車潮相當多且擁擠，安平燈區設有i1、i2、i3、i4及i5等5個服務站，其中i1設置於「林默娘公園」靠近安億路及光洲路T字路口前，i2設置於「大魚的祝福」裝置藝術廣場前，i3設置於安平運河南側靠近「慶平路及承天橋」路口之人行道上，i4設置於安平運河南側靠近「慶平路及望月橋」路口之人行道上，以及i5設置於「安平遊憩碼頭廣場」前，民眾皆可就近在各服務站尋求燈會志工夥伴的諮詢服務與協助。

台灣燈會志工服務結合南市大專院校及民間團體計有29個單位共同攜手合作，招募超過1800位志工投入燈會服務。圖／台南市社會局提供
台灣燈會志工服務結合南市大專院校及民間團體計有29個單位共同攜手合作，招募超過1800位志工投入燈會服務。圖／台南市社會局提供
台灣燈會志工服務結合南市大專院校及民間團體計有29個單位共同攜手合作，招募超過1800位志工投入燈會服務。圖／台南市社會局提供
台灣燈會志工服務結合南市大專院校及民間團體計有29個單位共同攜手合作，招募超過1800位志工投入燈會服務。圖／台南市社會局提供
毛小孩走失服務。圖／取自黃偉哲臉書
毛小孩走失服務。圖／取自黃偉哲臉書

人行道 台南 台灣燈會

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