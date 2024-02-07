台糖豬雙軌複驗含瘦肉精 謝龍介：王必勝下台

台中市政府驗出瘦肉精事件吵嚷多日，食藥署今天公布台糖豬肉雙軌複驗結果，檢出確實含有西布特羅0.001ppm，立委謝龍介在臉書表示，捍衛食安，就是科學說話，基本態度是要從嚴從速，結果，衛福部從早先的臭雞蛋到瘦肉精豬肉，都是打壓吹哨者，護航業者，要餵老百姓吃「河蟹」？要求衛福部次長王必勝下台。

謝龍介說，複驗結果是食藥署自己打臉，台中市政府確實從台糖豬肉中驗出瘦肉精，過程中擔任「打手」的王必勝，難道「惦惦不說話，去日本度假，就能當沒事？」，對得起恪守職務，還被質疑辱罵的基層食安公務員？能給老百姓一個交代？

謝龍介表示，「這不是什麼黨爭，瘦肉精不會因為你投哪一黨，就減少對健康的危害，尤其是民進黨的好朋友們，真的要想一想，還要護航王必勝？」謝說，如今的政府，已經是交接期，看守內閣，應以穩健平順為宜，放一隻鬥雞，在應該以專業為本的衛福部，整天批鬥在野黨，挑戰老百姓，王必勝不辭，會成為民進黨自身的麻煩。

衛福部次長王必勝今在臉書貼文，指台中市政府提供的肉品樣本，是全台灣唯一一包驗出西布特羅的肉品，無法排除檢體汙染的可能性。