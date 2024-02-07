鐵警除夕前跨域百公里 協尋客語新曲獎創作國寶耆老與家人團圓

鐵路警察嘉義所昨晚接獲台北分局新竹所警員轉報，失蹤87歲羅姓老人有心臟宿疾需定時服藥，未帶手機，搭台鐵2213次區間車從新竹至嘉義車站，嘉義鐵警及時在嘉義站北上第二月台發現，這位新竹客語文化界國寶級奇人，通知家人帶回，助他除夕前回家團圓，家人感恩鐵警。

鐵警嘉義所副所長許崇誠與警員王怡琪，依據羅男特徵，在嘉義站北上第二月台發現，上前關心確認為新竹所通報協尋的新竹縣羅姓失蹤老人，羅男未帶手機出門，同住友人擔心春節寒流襲，報警協尋。

鐵警提供熱食關心，羅男說，他要回嘉縣大埔鄉曾居住過地散心，因父親曾任嘉縣大埔國小校長，曾編審民國5年國小音樂課本。經查，羅男是新竹縣新埔國中退休音樂教師，2012客家新曲獎客語詩歌得主，曾創作300餘首客語音樂傳頌。

羅男嘔心瀝血8年，製作長達9公尺，數萬圖文並茂文字「中外音樂史表」，提供新埔國中音樂傳家寶物收藏，鐵警嘉義派出所除夕團圓前，尋獲羅姓客家耆老，認識客語文化界國寶級奇人，備感榮幸。

報案人昨晚搭149次自強號由新竹南下嘉義，見到羅男安全喜極而泣，感謝鐵警嘉義所照顧，近中午再度致電鐵警嘉義所感恩。鐵警新竹所與嘉義所聯手跨域尋回客家音樂國寶，在加強重要節日安全維護期間為民服務，再添一樁闔家團員助人美事。