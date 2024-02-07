雲縣府彙整94案 盼新科立委到中央協助爭取

雲林縣長張麗善今天邀請國民黨立委張嘉郡、丁學忠及許宇甄，與縣府18個局處長開會討論待協助事項94案，她期望透過立委協助向行政院各部會請求解決困境、爭取建設及修訂民眾相關福利法律。

張麗善表示，自上月13日投開票日後，要求縣府各局處盤點須中央協助事項，最後彙整出94案，包括地方統籌分配款修訂、65歲以上全面免繳健保費、公糧收購價格及老農津貼、114年全國運動會田徑場整建及相關經費爭取、斗六市鐵路高架化等交通問題。

她也希望中央重視肉品市場改建及農水路鋪設與灌溉用水等問題改善，以及產業面、經濟面及重要農業用地種電等環境問題。

許宇甄說，未來會積極爭取台積電來雲林設廠，包括擴大中科園區讓下游產業鏈進駐，增加雲林爭取台積電的條件；另外，有關65歲以上長者健保費補助全國一致，必須要修改法令，這些她也會努力爭取。

許宇甄強調，不只有在座3名立委會協助雲林縣府，國民黨主席朱立倫曾提到未來是54名國民黨立委會協助雲林縣政府爭取94項提案。

張嘉郡說，自己是二寶媽，相當重視生育等議題，未來會在國會替新手爸媽爭取福利。

丁學忠指出，他雖然是首次進入國會，不過對於雲林縣所欠缺的，他都銘記在心，未來在國會一定會配合地方政府積極爭取更多經費及建設，甚至鬆綁不合時宜法規。