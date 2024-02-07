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險象環生…仁德交流道與平面道路車流交織 南市府今起調整號誌秒差

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
仁德交流道下匝道車輛與中山路西向機車嚴重交織，機車騎士往往都要放慢速度或穿越車陣才能勉強通行。記者李文德／攝影
仁德交流道下匝道車輛與中山路西向機車嚴重交織，機車騎士往往都要放慢速度或穿越車陣才能勉強通行。記者李文德／攝影

台南仁德中山路及文德路位處仁德交流道下方，單日車流量近3萬輛次，因下交流道的車流與中山路西向的機車在路口交織，險象環生，民眾呼籲有關單位盡速改善，立委林俊憲今天邀高公局南區養護工程處、市府交通局等討論，交通局表示，今起調整中山路號誌時相秒數，2月底前完成混合車道標線，減少車流匯集造成衝突。

民眾指出，中山路西向機車時常與從交流道出來的車子在路口交織，非常危險，騎車經過不僅要放慢速度，「更要鼓起很大勇氣」，希望能解決問題。

林俊憲指出，此路段每年約發生50起事故，屬易肇事路口，且未設行人穿越道，一定要趕快解決；市議員郭鴻儀建議，西往東的機車道應改成混合車道，避免下交流道車輛與機車交錯，中山路東向有槽化線，應將空間釋出重新調配中山路車道，並改善匝道。

市府交通局表示，今日起將調整中山路西向號誌時制，延長綠燈早開秒數，減少與車流匯集造成衝突、事故，2月底前完成混合車道標線，至於中山路車道調配，將評西向外側車道調整為下交流道車輛匯入使用，減少和直行機車衝突點及增設行人穿越道。

高公局南區養護工程分局長楊熾宗表示，如以交流道消化的車流量來看，若不足需要拓寬，且為高速公路用地，會依照正常程序徵收，若地方政府若認為交流道需要再多一條匝道消化車流量，需要市府需提出計畫交由高公局審核。

仁德交流道下匝道車輛與中山路西向機車嚴重交織，機車騎士往往都要放慢速度或穿越車陣才能勉強通行。記者李文德／攝影
仁德交流道下匝道車輛與中山路西向機車嚴重交織，機車騎士往往都要放慢速度或穿越車陣才能勉強通行。記者李文德／攝影
立委林俊憲（右）今天邀高公局南區養護工程處、市府交通局等討論仁德中山路與文德路口，因下匝道車輛與中山路西向機車嚴重交織問題。記者李文德／攝影
立委林俊憲（右）今天邀高公局南區養護工程處、市府交通局等討論仁德中山路與文德路口，因下匝道車輛與中山路西向機車嚴重交織問題。記者李文德／攝影
仁德交流道下匝道車輛與中山路西向機車嚴重交織，機車騎士往往都要放慢速度或穿越車陣才能勉強通行。記者李文德／攝影
仁德交流道下匝道車輛與中山路西向機車嚴重交織，機車騎士往往都要放慢速度或穿越車陣才能勉強通行。記者李文德／攝影
台南市議員郭鴻儀建議仁德區中山路東向有塊槽化線，應將此地空間釋出，重新調配中山路車道。記者李文德／攝影
台南市議員郭鴻儀建議仁德區中山路東向有塊槽化線，應將此地空間釋出，重新調配中山路車道。記者李文德／攝影

流量 車道 高公局

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