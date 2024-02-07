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春節遊台南不能不知！ 安平燈區接駁車、交管、廁所位置報乎你知

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣燈會安平燈區於上周六啟燈。圖為游文富作品「無限圓」。記者萬于甄／攝影
台灣燈會安平燈區於上周六啟燈。圖為游文富作品「無限圓」。記者萬于甄／攝影

台南市安平有古蹟、美食，今年又有台灣燈會安平燈區，春節連假是旅人首選，為服務遊客，安平區公所從2月10日(初一)至2月14日(初五)於安平開台天后宮對面停車場前設置「遊客服務台」，除備有觀光導覽地圖等精美摺頁免費索取，並提供小吃景點介紹、出入交通動線引導等服務。

安平區長蕭泰華歡迎大家一起來安平行春，新春連假期間，踏遊安平區燈會，他說，旅遊資訊中心有提供諮詢服務，民眾可善加利用，相關訊息均登載於安平區公所全球資訊網。區公所並提供安平區春節周邊免費接駁車路線圖、安平古堡周邊地區行人及交通管制疏導示意圖及廁所設置點（網址：https://web.tainan.gov.tw/tnanping/News_Content.aspx?n=20690&sms=19113&s=8616567）。

春節期間安平區公所服務據點：

1、遊客服務台

服務地點：安平路天后宮對面停車場前

服務時間：2月10日(初一)至2月14日(初五)，上午10時至下午6時

2、旅遊資訊中心

服務電話：2281382

服務地點：安平路790號

暫停服務時間：2月9日(除夕) 休館

服務時間：2月10日(初一)至2月14日(初五)，上午9時30分至下午6時

台南市春節期間安平古堡周邊地區行人及交通管制疏導示意。圖／安平區公所提供
台南市春節期間安平古堡周邊地區行人及交通管制疏導示意。圖／安平區公所提供
台南市春節期間安平古堡周邊地區行人及交通管制疏導示意。圖／安平區公所提供
台南市春節期間安平古堡周邊地區行人及交通管制疏導示意。圖／安平區公所提供
台南市安平區春節周邊免費接駁車路線圖。圖／安平區公所提供
台南市安平區春節周邊免費接駁車路線圖。圖／安平區公所提供
台南市安平區春節周邊免費接駁車路線圖。圖／安平區公所提供
台南市安平區春節周邊免費接駁車路線圖。圖／安平區公所提供
台南市安平區春節周邊免費接駁車路線圖。圖／安平區公所提供
台南市安平區春節周邊免費接駁車路線圖。圖／安平區公所提供

台南 台灣燈會 安平古堡 客服 春節 景點

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