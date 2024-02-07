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台灣燈會安平燈區 遊客狐疑「沒主燈」

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台灣燈會安平燈區上周六啟燈後，3天吸引逾60萬人次。圖為游文富作品「無限圓」。記者萬于甄／攝影
台灣燈會安平燈區上周六啟燈後，3天吸引逾60萬人次。圖為游文富作品「無限圓」。記者萬于甄／攝影

2024台灣燈會安平燈區上周六開幕，台南市政府統計，3天來吸引逾60萬人次，賞燈人潮相當踴躍，但不少人逛完燈區後說「感覺找不到主燈」，居民也認為較沒有傳統燈會的氛圍；南市文化局說明，安平燈區主要呈現台南意象，燈會「主燈」預計24日元宵節在高鐵燈區點燈。

許多人上周末就趁好天氣逛燈會，有遊客反映，安平燈區作品相對較藝術，有許多互動性的作品，很有創意，但與一般印象中充滿花燈、燈籠的燈會不一樣，且走完整趟燈區，好像找不到最大、最具代表性的燈，看完有些空虛感；也有遊客說，不少人一開始不知從何處開始逛，所幸現場都有引導人員協助介紹。

文化局表示，安平燈區主要想呈現台南在地文史脈絡及運河文化，創作者多以當代藝術手法結合AI演算科技，將視覺表演藝術的能量融入，重新詮釋並定義燈會，且安平燈區排定大大小小超過500場次的街頭藝人表演，也會邀大支、謝銘祐、彭佳慧等演出。

文化局也說，安平燈區相較傳統提燈籠、猜燈謎、看花燈方式不同，尤其燈區長達1個多月，加上台南動靜態藝術能量相當強大，「雖然燈會主燈放在高鐵燈區，但安平的每一盞作品也都是主燈」。

文化局說明，台灣燈會還是有保留傳統燈會的樣態，以龍耀台南為主題，主燈「龍來台灣」高達22公尺位於高鐵燈區，24日元宵節啟燈開幕，屆時也安排大型踩街表演、國際表演團隊演出、藝文展演等。

台南 台灣燈會 文化局

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