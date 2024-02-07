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龍首合龍尾 北港串成大花燈
雲林北港糖廠荒廢多年，縣府推動糖廠鐵道地景文化空間營造計畫，爭取交通部補助1.4億元，重新打造景觀。另，2024雲林燈會昨晚也同步在北港鎮啟燈，4大主題燈區從顏思齊紀念碑的「龍頭」主燈延伸到水道頭的「龍尾」燈；縣長張麗善說，歡迎到北港老鎮體驗糖業史、拜媽祖賞花燈。
北港糖廠改造園區包括大字入口意象、蔗糖水道、曝氣池舊址、大樹平台、彩糖廣場，鳴日鐵道地景、環形平台等，張麗善視察工程進度，表示透過糖廠場域改造，結合北港好庫24棟倉庫群及煉糖遺址，讓糖廠以不同的面貌復活，與北港朝天宮結合成歷史觀光帶。
縣府今年以4大主題燈區，分布在北港市街的古蹟景點，讓整個北港形如一座巨大花燈，第1主題燈區邀請北港出身、旅美工藝大師蔡爾平，以鐵工藝術打造6公尺高的龍年主燈「龍耀雲騰」；第2主題「龍耀時光」在大復戲院與北港登記所；第3主題「龍耀迎新」從義民廟延伸到老街巷弄，以林爽文事件故事背景製作「義犬護笨港」花燈，搭配周秀惠拼布與鼓仔燈海；第4主題「魚躍龍門」在水道頭文化園區，由蔡爾平製作的龍尾，呼應紀念碑的龍頭。
張麗善為巨龍啟燈，璀璨繽紛，還邀請菲律賓、日本、聖克里斯多福、尼維斯聯邦等駐台官員觀禮，體會台灣深厚文化底蘊。
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