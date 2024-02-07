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結合植物診療師 鹿草農會噴藥隊成軍
嘉義縣人口老化，農業缺工問題逐漸嚴重，鹿草鄉農會昨天宣布成立「植保機代噴隊」，歷時2年已通過交通部民航局、農業部農業藥物試驗所申請許可，也取得縣府核發代噴農藥業者登記，並申請合法空域，代噴工資每分地200元、藥劑依面積計費，未來將導入植物診療師，以專業代噴制度提升務農效率。
鹿草鄉農會推廣部主任陳亦曜表示，近年植保機空中噴藥盛行，大幅提升便利與效率，鹿草鄉以農會為主體成立植保機代噴服務隊，邀集具有農藥代噴技術人員資格、25公斤級投擲專業操作證的鹿草青農加入行列，也為每名飛手投保700萬元無人機責任保險，共工節省人力成本，也降低農民接觸技術門檻。
陳亦曜也表示，鹿草鄉今年預計種植約2千公頃水稻，植保機代噴隊將使用安全、有效的農藥代噴，主要服務大面積種植水稻，其他雜糧、根莖類若有需求，也都歡迎提出申請。
鹿草鄉農會總幹事陳健平指出，去年雲嘉南地區的停灌休耕，今年1期稻作全面復耕，病蟲害防治工作是一大考驗，農民除了可使用人力拉管噴藥，也可選擇請農會代噴農藥，如有防治疑慮可洽詢農會植物診療師。
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