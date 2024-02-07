二仁溪電子廢棄物 環團籲清除

台南社區大學環境小組長期觀察記錄二仁溪河川生態，發現近年溪裡魚蝦漸多，也吸引黑面琵鷺覓食，河床掩埋的大量電子廢棄物遲未清理完，憂心汙染水域，喊話加速清除；環保局指出，選定南萣橋以東河床進行廢棄物清理試驗計畫，並將規畫回收以降低成本。有議員說，期待試驗計畫有好成果後擴大辦理。

南市環保局表示，向環境部爭取到近1千萬元執行「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，地點為南萣橋以東450公尺處約40公尺寬的河床地，去年底已發包，上周開工作審查會，包商也已向水利署第6河川分署申請河道使用計畫，春節後會再開諮詢會議，廣納意見，待第6河川分署核准河道使用計畫，即可展開清理。

台南社大研究員晁瑞光說，環境小組4日到南萣橋以東400公尺處高灘地調查，在目的地前的魚塭，看見2隻黑面琵鷺在覓食，距離堤岸才40公尺，「應是小天使先給祝福」。

但晁瑞光指出，現場也針對電子廢棄物散布處表土簡易測試，重金屬含量都超標，其中銅、鋅含量最高，由於每一次大雨，水都會淹過掩埋廢棄物的區域，恐汙染河川，希望示範區做完後，能加速電子廢棄物清理。

晁瑞光也提醒，環境部準備制定資源循環促進法，廢棄物將改名廢棄資源，但應經過嚴格控管、處理才可稱為資源，否則未來亂倒廢棄物會一再發生，更擔心未來倒在河川的「廢棄資源」就不處理了。

議員郭鴻儀表示，全面清除二仁溪電子廢棄物是大家的期待，更贊同資源回收計畫，不但可降低成本、還能循環經濟，期待有好成果。

環保局長許仁澤說，計畫未來二仁溪電子廢棄物做好回收，若挖出的電子廢棄物是有價金屬，會委請回收業者處理，降低處理成本，這次的清理是很好的試驗機會，以作為參考。